iOS 14, rivelare (o nascondere) l’Album Nascosto

Giacomo Martiradonna,

Una delle feature più attese di iOS 14 consiste nella rimozione dell’Album Nascosto nell’app Foto. In altre parole, tutto ciò che infilate dentro Album Nascosto scompare alla vista. Ma come fare per rendere di nuovo visibili quelle immagini quando serve? In realtà è molto semplice.

L’Album Nascosto è il posto dove infilare le fotografie che debbono rimanere private, e per ridurre le probabilità che qualcuno vi si imbatta per caso, con iOS 14 Apple ha deciso di rimuoverne del tutto l’accesso. È una delle novità dell’ultima Beta, e probabilmente questa feature sarà presente anche nella versione definitiva in arrivo tra un mesetto.

Visualizzare Album Nascosto in Foto

Per visualizzare l’Album Nascosto in Foto su iOS 14, fate così:

Aprite Impostazioni

Toccate Foto

Attivate l’interruttore vicino a Album Nascosto

L’Album Nascosto farà capolino tra gli altri album presenti nell’app Foto in fondo all’elenco, assieme alle Importazioni e a Eliminati di Recente.