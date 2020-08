Gadget high-tech Estate 2020: i più desiderati dagli italiani

Giacomo Martiradonna,

Un recente Osservatorio Estate Hi-tech pubblicato online svela i dispositivi e gadget più ricercati sul Web per l’estate. Alcuni sono di Apple, ma altri dei diretti competitor: ecco i gingilli più desiderati dagli italiani in questo afoso e pandemico agosto 2020.

Nel periodo che andava da maggio a luglio, uno degli incrementi più interessanti si è registrato nel comparto Cuffie e Microfoni con un generoso +109% di ricerche rispetto al medesimo periodo del 2019. Tutti ovviamente vogliono auricolari Bluetooth che coniugano una qualità del suono a feature wireless, e in questo campo Apple domina la classifica dei migliori brand del comparto con la serie AirPods.

Acquista su Amazon:

Per condividere le playlist preferite sotto l’ombrellone, invece, gli utenti preferiscono gli speaker portatili, meglio se impermeabili e senza fili; non sorprende dunque che i Diffusori Audio abbiano segnato un +72% di ricerche rispetto al trimestre 2019, e i più gettonati erano quelli JBL che coniugano funzionalità a resistenza e qualità audio.

Acquista su Amazon:

L’altro grande best-seller è un tipo di dispositivo che Apple non ha a catalogo. Parliamo degli e-book reader con un balzo in avanti di +91% di ricerche, seguiti da tablet come iPad e Samsung Galaxy Tab.

Acquista su Amazon:

Infine, l’altro grande protagonista dell’estate: gli smartwatch. Apple Watch Series 4 e 5, ovviamente, ma anche Huawei Watch Gt 2 (al primo posto per preferenze), Amazfit GTS, Samsung Galaxy Watch Active 2 e Garmin Vivoactive 4, all’insegna di uno stile di vita dinamico e in salute.

Acquista su Amazon: