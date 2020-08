iOS 14, attivare la traduzione automatica in Safari

Giacomo Martiradonna,

Tra le tante novità di iOS 14, una delle più attese è certamente il servizio di traduzione Apple che, a differenza dell’omologo di Google, è integrato nel sistema, funziona pure offline e in più protegge la privacy degli utenti. Al momento, è ancora tutto in stato di Beta, ma da quel che si vede funziona benino, o comunque non meno peggio dei suoi competitor.

Al momento del lancio, saranno supportati inglese, cinese mandarino, francese, tedesco, spagnolo, italiano, giapponese, coreano, arabo, portoghese e russo, e molte altre lingue si aggiungeranno in seguito. Ecco come sfruttare tutta questa potenza per tradurre automaticamente pagine Web in Safari.

Traduzione Automatica in Safari

Per tradurre una pagina Web in Safari su iOS 14, fate così:

Aprite la pagina nella lingua straniera.

Toccate il pulsante “aA” nella barra degli indirizzi.

Toccate l’opzione di traduzione desiderata; se il sistema vi chiede di attivare la traduzione, confermate l’operazione. Per aggiungere ulteriori lingue, leggete qui di seguito.

Ripetete il processo per tornare alla pagina nella lingua originale.

Aggiungere Nuove Lingue in Apple Traduci

Per aggiungere ulteriori lingue da cui/in cui tradurre, fate così:

Aprite Impostazioni

Selezionate Generali → Lingua e zona

Toccate Aggiungi lingua…

Selezionate una lingua dalla lista

Toccate Continua a usare italiano

Da questo momento in poi, le lingue aggiunte alla lista verranno automaticamente mostrate tra le opzioni di traduzione automatica nel menu “aA”.

