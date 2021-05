iPhone 12, le migliori cover da acquistare subito

Ecco le migliori cover da acquistare subito online per proteggere il nuovo iPhone 12.

Sono passate un po’ di settimane da quando Apple ha annunciato iPhone 12 e la ricerca della cover perfetta per proteggere il nuovo smartphone è ancora più viva che mai. La scelta è davvero ampia e per questo vogliamo guidarvi nell’acquisto delle migliori cover per iPhone 12.

Spigen Neo Hybrid

Compatibile con iPhone 12 e iPhone 12 Pro, questa cover è fatta di morbido TPU sul lato posteriore con il paraurti in robusto PC. Cover caratterizzata da un disegno a ragnatela sul lato interiore. Ovviamente è dotata della tecnologia Air Cushion di Spigen per assorbire gli urti da 4 angoli e tasti laterali.

Spigen Slim Armor CS

Fatti di TPU flessibile sul lato posteriore, e con paraurti in duro PC sul lato posteriore, questa cover ha un disegno a ragnatela su lato interiore per fornire maggiore resistenza agli urti, e in più è l’unica con vano segreto porta carte di credito. Compatibile sia con iPhone 12 che con 12 Pro.

Spigen Neo Hybrid Crystal

Cover con tecnologia ibrida composta da un paraurti in TPU e retro in vetro temperato 9H, resistente all’ingiallimento. I pulsanti pronunciati sono facili da sentire e da premere, mentre i ritagli grandi consentono di inserire comodamente il cavo Lightning. Le cornici esterne sollevano lo schermo e proteggono la fotocamera sulle superfici piatte. Compatibile con iPhone 12 e 12 Pro.

Babacom Cover per iPhone 12/12 Pro

Classico Bumper con cornice in TPU e angoli rinforzati con cuscinetto anticaduta per proteggere iPhone 12/iPhone 12 Pro. Molto aderente, ma sottile e minimalista, calza a pennello senza nascondere il design del telefono. In più è antiscivolo e supporta la ricarica wireless.

Caseza Similpelle a Libro Oslo

Custodia a libretto in similpelle, disponibile in rosa o nero. Perfetta per proteggere iPhone 12 a 360 gradi e per portare con sé le carte di credito.

Spigen Tough Armor

Ultraprotettiva e molto robusta, la Spigen Tough Armor è compatibile col test di resistenza militare dello standard MIL-STD 810G-516.6. Include tecnologia Air cushion brevettata per assorbire gli urti da 4 angoli e tasti laterali. Adatta per gli utenti più distratti.

Luibor Cover + Vetro Temperato

Avvolgente e molto aderente, la custodia Luibor include già il vetro temperato per proteggere anche il display da cadute e impatti improvvisi. Non aumenta le dimensioni complessive de telefono, ed è fatta in materiale siliconico nero e anti-graffio. Ha ottime recensioni.

Ringke Fusion-X Compatibile

Rrobusto bumper esterno in TPU, per una comoda presa e resistenza, motivo opzionale militare (c’è anche con sfondo trasparente a un Euro in meno), doppio foro per cordino QuikCatch. Compatibile con cover per schermo in vetro, supporta la ricarica wireless.