Il trucco del "tasto invisibile": come scattare una foto a distanza usando solo gli airPods

Fare una foto di gruppo senza correre verso il telefono all’ultimo secondo oppure registrare un video senza sfiorare l’iPhone.

Negli ultimi mesi sempre più persone stanno cercando modi pratici per usare la fotocamera dell’iPhone senza dover tenere il dispositivo in mano. Il motivo è semplice: tra selfie di gruppo, contenuti social, video da registrare da soli e fotografie notturne, avere un controllo remoto può cambiare completamente il risultato finale. Apple ha introdotto una funzione poco pubblicizzata che permette di trasformare gli AirPods in un vero telecomando per la fotocamera.

La novità è arrivata con i nuovi aggiornamenti di iOS e permette di scattare foto oppure avviare registrazioni video semplicemente premendo sugli auricolari. Una funzione pensata soprattutto per chi usa spesso il telefono appoggiato su un tavolo, un treppiede oppure lontano dalle mani.

La funzione si chiama Controllo remoto della fotocamera e sfrutta alcuni modelli recenti di AirPods per inviare un comando diretto all’iPhone. In pratica, invece di usare il classico timer oppure Apple Watch, basta indossare gli auricolari e scegliere un gesto da utilizzare per lo scatto.

L’utente può decidere se usare il comando “Premi una volta” oppure “Tieni premuto”. Una volta aperta l’app Fotocamera, sarà sufficiente eseguire il gesto scelto sugli AirPods per scattare una foto o iniziare un video. In modalità Foto compare anche un piccolo conto alla rovescia di tre secondi che aiuta a prepararsi allo scatto.

La funzione è particolarmente utile quando si vuole evitare qualsiasi vibrazione del telefono. Basta pensare alle foto notturne, agli scatti con poca luce o alle immagini fatte con un treppiede: anche un semplice tocco sul display può muovere leggermente l’inquadratura e compromettere il risultato.

Quali AirPods sono compatibili

Non tutti gli auricolari Apple supportano questa novità. Al momento il controllo remoto della fotocamera è disponibile solo con AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 e AirPods 4. Chi possiede modelli più vecchi non troverà l’opzione nelle impostazioni del dispositivo.

Per attivare la funzione bisogna prima collegare gli AirPods all’iPhone, entrare nelle Impostazioni e selezionare il nome degli auricolari. A quel punto compare la voce dedicata al controllo remoto della fotocamera, normalmente impostata su “No”. Dopo aver scelto il tipo di gesto preferito, il sistema è subito pronto.

Esiste però un dettaglio che molti stanno scoprendo solo dopo averla attivata. Quando questa modalità è in uso, alcune funzioni degli AirPods vengono temporaneamente disabilitate. Se si imposta il comando con “Premi una volta”, vengono sospesi i controlli multimediali. Se invece si usa “Tieni premuto”, vengono limitate alcune modalità audio e i gesti dedicati a Siri. Tutto torna normale appena si chiude l’app Fotocamera.

Molti utenti stanno riscoprendo l’iPhone come una vera fotocamera professionale tascabile. Negli ultimi anni Apple ha aggiunto strumenti avanzati per le immagini, dalle modalità notturne fino agli scatti in sequenza e ai controlli più rapidi della fotocamera.

Il controllo remoto con AirPods si inserisce proprio in questa strategia: rendere il telefono più autonomo durante foto e video. Per chi registra contenuti sui social o lavora spesso con immagini e Reel, poter comandare tutto senza toccare lo smartphone evita movimenti improvvisi e rende molto più naturali le riprese.

Ma la cosa interessante è che questa funzione sta iniziando a essere usata anche nella vita quotidiana. C’è chi la sfrutta per fare foto di famiglia senza chiedere aiuto a sconosciuti, chi per immortalare paesaggi con il telefono fermo e chi semplicemente per evitare il classico sprint dopo aver attivato il timer.

Piccoli strumenti nascosti che spesso restano invisibili per mesi, finché qualcuno non li prova davvero. E nel caso dell’iPhone, succede molto più spesso di quanto sembri.