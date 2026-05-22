Apple TV prepara Brothers: McConaughey e Harrelson insieme in una comedy d’autunno

Apple TV prepara una nuova comedy con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, due nomi che bastano da soli a rendere Brothers una delle serie più curiose della prossima stagione.

Il progetto non nasce ora: Apple lo aveva annunciato già tempo fa, ma nelle ultime ore è tornato d’attualità grazie alle parole di Harrelson, che ha parlato di un’uscita prevista in autunno. Manca ancora una data ufficiale comunicata da Apple, ma il quadro comincia a diventare più chiaro.

La serie si chiamerà Brothers e avrà un’impostazione particolare. McConaughey e Harrelson interpreteranno versioni romanzate di sé stessi, dentro una storia di amicizia, convivenza forzata e famiglia allargata. Il punto di partenza è semplice: Harrelson arriva nel ranch texano di McConaughey con il suo bus e, una volta entrato dai cancelli, non se ne va più. Da lì nasce una comedy che mescola realtà e finzione, con un tono vicino alla tradizione delle serie in cui gli attori giocano con la propria immagine pubblica.

Una comedy costruita sulla loro amicizia

Il fascino di Brothers sta soprattutto nella coppia protagonista. McConaughey e Harrelson si conoscono da decenni, hanno già lavorato insieme e hanno costruito negli anni un rapporto pubblico molto riconoscibile. Apple sembra voler sfruttare proprio questa complicità, portandola dentro una serie dove il confine tra vita vera e personaggi inventati resta volutamente sfumato.

Secondo quanto raccontato da Harrelson, lo show giocherà anche sulle vecchie voci secondo cui lui e McConaughey potrebbero essere davvero legati da un rapporto familiare. Non è il cuore della serie in senso documentaristico, ma diventa materiale narrativo. È una scelta furba, perché trasforma una curiosità già nota al pubblico in un elemento di racconto, senza rinunciare al tono leggero della commedia.

Un progetto Apple TV passato da una fase complicata

La produzione di Brothers non è stata lineare. Nei mesi scorsi era emerso uno stop dopo otto episodi già girati su dieci, legato a un cambio creativo e all’uscita dello showrunner David West Read. Lee Eisenberg, già legato a produzioni Apple, era stato indicato come possibile nuovo showrunner per completare il progetto.

Questo dettaglio spiega perché conviene leggere la notizia con un po’ di prudenza. Harrelson parla di arrivo in autunno, ma Apple non ha ancora fissato pubblicamente un calendario definitivo. È possibile che la prima stagione venga ridotta a otto episodi o che il progetto sia stato riorganizzato dopo la pausa produttiva. In ogni caso, il fatto che se ne parli di nuovo indica che la serie non è scomparsa dai piani di Apple TV.

Perché Brothers conta nel catalogo Apple

Negli ultimi anni Apple TV ha costruito una parte della propria identità su serie e film con attori molto riconoscibili, spesso alternando drama, sci-fi, thriller e comedy dal profilo più alto. Con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, la piattaforma punta su una coppia capace di attirare anche chi non segue ogni nuova uscita del catalogo.

Brothers sembra andare in una direzione più leggera rispetto ad altre produzioni Apple, ma non per questo meno importante. Una comedy con due star così può aiutare il servizio a rendere il catalogo più vario e meno legato soltanto alle grandi serie drammatiche. Se l’equilibrio tra amicizia reale, finzione e ironia funzionerà, Apple TV potrebbe avere tra le mani una serie molto vendibile, proprio perché nasce da una coppia che il pubblico sente già credibile prima ancora di vedere il primo episodio.