Huawei beffa Apple e Samsung: nel 2027 arriva il primo tablet pieghevole, come funzionerà

Da anni i pieghevoli vengono presentati come il futuro della tecnologia mobile, ma adesso Huawei sembra pronta a spostare tutto.

Il mercato dei dispositivi pieghevoli sta entrando in una fase diversa rispetto a quella vista fino a pochi anni fa. All’inizio c’era curiosità, poi sono arrivati i dubbi sulla resistenza, sui prezzi e soprattutto sull’utilità reale di questi prodotti nella vita quotidiana. Oggi però i grandi marchi stanno cercando qualcosa che vada oltre il classico smartphone che si apre a libro. Ed è qui che entra in gioco Huawei, che secondo le ultime indiscrezioni starebbe lavorando al primo vero tablet pieghevole destinato alla produzione di massa.

Le informazioni trapelate nelle ultime ore parlano di un possibile debutto nel primo trimestre del 2027. Non si tratta ancora di annunci ufficiali, ma il rumor ha iniziato a circolare con forza dopo alcune anticipazioni condivise dal noto leaker cinese Digital Chat Station su Weibo. Il post sarebbe stato poi rimosso, dettaglio che spesso aumenta ancora di più l’attenzione intorno a prodotti di questo tipo.

Un pieghevole molto diverso dagli smartphone attuali

La differenza rispetto ai pieghevoli già presenti sul mercato potrebbe essere enorme. Oggi dispositivi come Galaxy Z Fold o Huawei Mate X cercano soprattutto di offrire uno smartphone che all’occorrenza diventa quasi un piccolo tablet. In questo caso invece il punto di partenza sarebbe direttamente il formato tablet.

Le indiscrezioni parlano infatti di uno schermo molto più ampio, pensato non soltanto per intrattenimento e video, ma anche per produttività, multitasking e lavoro in mobilità. Uno degli aspetti che sta attirando più attenzione riguarda il display, che secondo i rumor sarebbe praticamente privo della classica piega centrale visibile. Ed è proprio questo il problema che molti utenti continuano a criticare nei dispositivi foldable attuali.

Huawei avrebbe intenzione di spingere molto anche sul comparto hardware. Si parla di processore Kirin 9050 Pro, batteria da oltre 5.500 mAh e un sistema fotografico con apertura variabile. Specifiche che farebbero pensare a un prodotto di fascia molto alta, probabilmente pensato più come vetrina tecnologica che come dispositivo realmente accessibile a tutti.

Dietro questo progetto c’è anche una questione di immagine. Huawei negli ultimi anni ha continuato a sperimentare molto nel settore pieghevoli, soprattutto in Cina, dove il marchio mantiene una presenza molto forte nonostante le restrizioni internazionali.

Il riferimento più evidente è il Huawei Mate XT, il dispositivo tri-fold che aveva già mostrato una strada diversa rispetto ai classici foldable. L’azienda sembra voler sfruttare proprio quell’esperienza per anticipare concorrenti come Apple e Samsung, che da tempo vengono associati a prototipi di tablet pieghevoli ma senza ancora un prodotto concreto pronto al mercato.

Ed è qui che la situazione diventa interessante. Se Huawei dovesse davvero arrivare per prima con un tablet pieghevole commerciale, potrebbe ritagliarsi uno spazio tutto suo in un segmento ancora praticamente vuoto. Anche perché i confini tra smartphone, tablet e notebook stanno diventando sempre meno netti.

Il vero problema sarà il prezzo

C’è però un aspetto che continua a frenare questo tipo di tecnologia: il costo. Realizzare un pannello pieghevole grande, resistente e senza segni evidenti richiede componenti molto sofisticati. E quando si parla di display flessibili così ampi, aumentano anche le difficoltà legate a peso, spessore, autonomia e durata nel tempo.

Per questo motivo è difficile immaginare un prezzo contenuto. Anzi, il rischio è che il primo tablet pieghevole finisca per essere un prodotto molto esclusivo, destinato soprattutto a professionisti, appassionati di tecnologia o utenti disposti a spendere cifre elevate pur di avere qualcosa di completamente diverso dal solito.

Nel frattempo il mercato osserva. Perché se davvero Huawei riuscirà a eliminare la piega visibile e a rendere credibile un tablet che si chiude come uno smartphone, allora il 2027 potrebbe essere ricordato come l’anno in cui i pieghevoli hanno smesso di essere semplici curiosità tecnologiche per diventare qualcosa di molto più concreto.