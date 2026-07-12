Le Forze dell'ordine sono state chiare: dispositivi dirottati su un virus all'insaputa degli utenti

Telefoni, tablet, TV box e altri apparecchi con versioni modificate di Android, spesso venduti a basso prezzo e senza aggiornamenti regolari, sarebbero stati trasformati in strumenti per frodi online, traffico automatico e possibili furti di dati.

L’allarme dell’FBI: oltre un milione di Android finiti nella botnet

Secondo l’FBI, la rete malevola avrebbe coinvolto più di un milione di dispositivi Android in diversi Paesi, approfittando di apparecchi vulnerabili o già compromessi prima ancora dell’acquisto. Non si parla solo di smartphone: nelle indagini compaiono anche TV box Android, tablet economici, dispositivi per lo streaming e altri apparati collegati alla rete di casa, spesso comprati online e messi in funzione in pochi minuti, senza grandi controlli da parte dell’utente.

Smartphone con simboli di allarme in un centro di analisi informatica, mentre un monitor mostra attività di rete legata a una botnet Android.

Il problema è che questi dispositivi, all’apparenza, continuano a funzionare normalmente. Si guarda una serie, si apre un’app, si naviga. Intanto, però, il terminale riceve comandi da server remoti e lavora in sottofondo. Il senso dell’avvertimento delle autorità americane è chiaro: molti proprietari non sanno di avere in salotto, o in tasca, un pezzo della rete criminale. Una presenza silenziosa. E proprio per questo più difficile da scoprire.

La botnet Android viene descritta come una rete di apparecchi infetti controllati da gruppi criminali. Serve a generare traffico, aprire connessioni verso siti terzi, nascondere attività illecite o aggirare i sistemi antifrode. Dalle prime informazioni emerse, l’attività sarebbe stata individuata attraverso analisi tecniche su indirizzi IP, server di comando e controllo e app sospette installate sui dispositivi compromessi.

Il copione è già visto in altre campagne contro Android, ma qui i numeri sono più pesanti. Il malware può arrivare da app scaricate fuori dagli store ufficiali, aggiornamenti falsi, firmware alterati o software già installati su dispositivi di provenienza poco chiara. Una volta avviato, chiede permessi troppo ampi: accesso alla rete, attività in background, lettura di dati di sistema. Oppure li ottiene sfruttando falle mai corrette.

A quel punto il dispositivo entra nella botnet. Riceve istruzioni, apre connessioni, scarica altri componenti e può essere usato in modi diversi, a seconda di ciò che serve ai criminali. In alcuni casi produce clic pubblicitari falsi. In altri spinge traffico verso piattaforme di streaming o siti di e-commerce, simula utenti reali, supera filtri geografici. E tutto passa dalla connessione domestica o mobile della vittima. Un dettaglio tutt’altro che secondario.

Gli analisti di sicurezza parlano di un sistema “a strati”: prima l’infezione, poi altri pezzi di software che permettono il controllo remoto e rendono più difficile eliminarla. Se l’app malevola viene cancellata, può restare un servizio nascosto. Se il dispositivo viene riavviato, il processo riparte. È qui che la differenza tra un telefono aggiornato e un apparecchio economico senza patch diventa concreta. Molto concreta.

Per chi ha in casa uno dei dispositivi compromessi, il primo rischio è l’uso non autorizzato della propria connessione. Il terminale infetto può consumare dati, rallentare la rete, causare blocchi improvvisi o aumentare il traffico verso domini sconosciuti. Segnali piccoli, spesso scambiati per un problema del modem o dell’operatore. Invece, in alcuni casi, dietro c’è un malware Android in attività.

Il secondo rischio riguarda la sicurezza dei dati personali. Non tutti i malware di questo tipo rubano password o messaggi, ma alcuni moduli possono raccogliere informazioni sul dispositivo, sugli account configurati, sulle app installate e sulle reti Wi-Fi usate. Nei casi più gravi, spiegano gli esperti, l’accesso può servire per frodi pubblicitarie, creazione di account falsi, attacchi informatici o tentativi di ingresso in servizi online.

C’è anche un aspetto legale e reputazionale. Un indirizzo IP di casa usato dalla botnet può finire in attività sospette senza che il proprietario ne sappia nulla. Questo non significa essere responsabili di un reato, ma può portare a blocchi, controlli aggiuntivi o segnalazioni da parte dei servizi digitali. Può capitare, per esempio, che un account venga limitato perché la rete da cui si collega risulta legata a traffico anomalo. Una seccatura, nel migliore dei casi.

Cosa fare subito: segnali da riconoscere e misure di protezione

L’FBI invita gli utenti a controllare con attenzione i dispositivi Android acquistati fuori dai canali ufficiali, soprattutto quelli molto economici e senza un marchio riconoscibile. I segnali da tenere d’occhio sono consumi anomali della batteria, surriscaldamento, rallentamenti improvvisi, app sconosciute, pubblicità invasive, traffico dati elevato o richieste di permessi poco sensate rispetto alla funzione dell’app. Non sono prove definitive, ma possono aiutare a capire che qualcosa non va.

La prima cosa da fare è rimuovere le app sospette e installare aggiornamenti di sistema e patch di sicurezza, quando disponibili. Meglio scaricare applicazioni solo da store affidabili, disattivare l’installazione da fonti sconosciute e controllare ogni tanto i permessi concessi. Per TV box e dispositivi di streaming, spesso dimenticati, può essere utile ripristinare le impostazioni di fabbrica e cambiare le credenziali dei servizi collegati, soprattutto se sono state usate password già impiegate altrove.

Nei casi più seri, se il dispositivo continua a comportarsi in modo strano anche dopo il ripristino, gli esperti consigliano di scollegarlo dalla rete e sostituirlo. È una scelta scomoda, certo. Ma un apparato senza aggiornamenti può restare vulnerabile per anni. La regola pratica indicata dagli investigatori è semplice: se un prodotto Android non riceve patch, non dà garanzie sul firmware e chiede permessi fuori misura, va considerato un possibile punto debole della rete domestica.