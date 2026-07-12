Le Forze dell'ordine sono state chiare: dispositivi dirottati su un virus all'insaputa degli utenti

L’FBI ha diffuso negli Stati Uniti un nuovo avviso di sicurezza: una botnet Android legata a malware preinstallati o scaricati tramite app poco affidabili avrebbe preso il controllo di oltre un milione di dispositivi.
L’FBI ha diffuso negli Stati Uniti un nuovo avviso di sicurezza: una botnet Android legata a malware preinstallati o scaricati tramite app poco affidabili avrebbe preso il controllo di oltre un milione di dispositivi.
Valentina Giungati
Pubblicato il 12 lug 2026
Le Forze dell'ordine sono state chiare: dispositivi dirottati su un virus all'insaputa degli utenti

Telefoni, tablet, TV box e altri apparecchi con versioni modificate di Android, spesso venduti a basso prezzo e senza aggiornamenti regolari, sarebbero stati trasformati in strumenti per frodi online, traffico automatico e possibili furti di dati.

L’allarme dell’FBI: oltre un milione di Android finiti nella botnet

Secondo l’FBI, la rete malevola avrebbe coinvolto più di un milione di dispositivi Android in diversi Paesi, approfittando di apparecchi vulnerabili o già compromessi prima ancora dell’acquisto. Non si parla solo di smartphone: nelle indagini compaiono anche TV box Android, tablet economici, dispositivi per lo streaming e altri apparati collegati alla rete di casa, spesso comprati online e messi in funzione in pochi minuti, senza grandi controlli da parte dell’utente.

Analista di sicurezza al computer con più smartphone collegati e icone di avviso, davanti a un monitor con mappa di rete
Smartphone con simboli di allarme in un centro di analisi informatica, mentre un monitor mostra attività di rete legata a una botnet Android.

Il problema è che questi dispositivi, all’apparenza, continuano a funzionare normalmente. Si guarda una serie, si apre un’app, si naviga. Intanto, però, il terminale riceve comandi da server remoti e lavora in sottofondo. Il senso dell’avvertimento delle autorità americane è chiaro: molti proprietari non sanno di avere in salotto, o in tasca, un pezzo della rete criminale. Una presenza silenziosa. E proprio per questo più difficile da scoprire.

La botnet Android viene descritta come una rete di apparecchi infetti controllati da gruppi criminali. Serve a generare traffico, aprire connessioni verso siti terzi, nascondere attività illecite o aggirare i sistemi antifrode. Dalle prime informazioni emerse, l’attività sarebbe stata individuata attraverso analisi tecniche su indirizzi IP, server di comando e controllo e app sospette installate sui dispositivi compromessi.

Il copione è già visto in altre campagne contro Android, ma qui i numeri sono più pesanti. Il malware può arrivare da app scaricate fuori dagli store ufficiali, aggiornamenti falsi, firmware alterati o software già installati su dispositivi di provenienza poco chiara. Una volta avviato, chiede permessi troppo ampi: accesso alla rete, attività in background, lettura di dati di sistema. Oppure li ottiene sfruttando falle mai corrette.

A quel punto il dispositivo entra nella botnet. Riceve istruzioni, apre connessioni, scarica altri componenti e può essere usato in modi diversi, a seconda di ciò che serve ai criminali. In alcuni casi produce clic pubblicitari falsi. In altri spinge traffico verso piattaforme di streaming o siti di e-commerce, simula utenti reali, supera filtri geografici. E tutto passa dalla connessione domestica o mobile della vittima. Un dettaglio tutt’altro che secondario.

Gli analisti di sicurezza parlano di un sistema “a strati”: prima l’infezione, poi altri pezzi di software che permettono il controllo remoto e rendono più difficile eliminarla. Se l’app malevola viene cancellata, può restare un servizio nascosto. Se il dispositivo viene riavviato, il processo riparte. È qui che la differenza tra un telefono aggiornato e un apparecchio economico senza patch diventa concreta. Molto concreta.

Per chi ha in casa uno dei dispositivi compromessi, il primo rischio è l’uso non autorizzato della propria connessione. Il terminale infetto può consumare dati, rallentare la rete, causare blocchi improvvisi o aumentare il traffico verso domini sconosciuti. Segnali piccoli, spesso scambiati per un problema del modem o dell’operatore. Invece, in alcuni casi, dietro c’è un malware Android in attività.

Il secondo rischio riguarda la sicurezza dei dati personali. Non tutti i malware di questo tipo rubano password o messaggi, ma alcuni moduli possono raccogliere informazioni sul dispositivo, sugli account configurati, sulle app installate e sulle reti Wi-Fi usate. Nei casi più gravi, spiegano gli esperti, l’accesso può servire per frodi pubblicitarie, creazione di account falsi, attacchi informatici o tentativi di ingresso in servizi online.

C’è anche un aspetto legale e reputazionale. Un indirizzo IP di casa usato dalla botnet può finire in attività sospette senza che il proprietario ne sappia nulla. Questo non significa essere responsabili di un reato, ma può portare a blocchi, controlli aggiuntivi o segnalazioni da parte dei servizi digitali. Può capitare, per esempio, che un account venga limitato perché la rete da cui si collega risulta legata a traffico anomalo. Una seccatura, nel migliore dei casi.

Cosa fare subito: segnali da riconoscere e misure di protezione

L’FBI invita gli utenti a controllare con attenzione i dispositivi Android acquistati fuori dai canali ufficiali, soprattutto quelli molto economici e senza un marchio riconoscibile. I segnali da tenere d’occhio sono consumi anomali della batteria, surriscaldamento, rallentamenti improvvisi, app sconosciute, pubblicità invasive, traffico dati elevato o richieste di permessi poco sensate rispetto alla funzione dell’app. Non sono prove definitive, ma possono aiutare a capire che qualcosa non va.

La prima cosa da fare è rimuovere le app sospette e installare aggiornamenti di sistema e patch di sicurezza, quando disponibili. Meglio scaricare applicazioni solo da store affidabili, disattivare l’installazione da fonti sconosciute e controllare ogni tanto i permessi concessi. Per TV box e dispositivi di streaming, spesso dimenticati, può essere utile ripristinare le impostazioni di fabbrica e cambiare le credenziali dei servizi collegati, soprattutto se sono state usate password già impiegate altrove.

Nei casi più seri, se il dispositivo continua a comportarsi in modo strano anche dopo il ripristino, gli esperti consigliano di scollegarlo dalla rete e sostituirlo. È una scelta scomoda, certo. Ma un apparato senza aggiornamenti può restare vulnerabile per anni. La regola pratica indicata dagli investigatori è semplice: se un prodotto Android non riceve patch, non dà garanzie sul firmware e chiede permessi fuori misura, va considerato un possibile punto debole della rete domestica.

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