Le nuove auto si accorgeranno se hai il telefono alla guida: come funziona

Una tecnologia pensata per ridurre gli incidenti provocati da chi, mentre guida, guarda il telefono, il navigatore o comunque distoglie gli occhi dalla strada. La novità arriva con il regolamento europeo sulla sicurezza dei veicoli e si affianca ad altri dispositivi ormai obbligatori. Per gli automobilisti, almeno nei gesti di tutti i giorni, cambia poco. Ma dentro l’abitacolo qualcosa cambia eccome: da oggi l’auto controlla di più.

Auto nuove, l’obbligo scatta adesso: cosa cambia per chi guida

Il nuovo obbligo riguarda le auto nuove e gli altri veicoli previsti dalla normativa europea, immatricolati da questa settimana nei Paesi Ue. Nei documenti tecnici il sistema si chiama Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) e si aggiunge a dispositivi già entrati nel vocabolario degli automobilisti: frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia, adattamento intelligente della velocità, registratore dei dati di evento.

Un conducente distrae lo sguardo verso lo smartphone: i nuovi sistemi in auto monitorano attenzione e postura al volante.

L’obiettivo è semplice: accorgersi quando chi guida non sta guardando la strada. Non solo il classico sguardo allo smartphone lasciato sul tunnel centrale. Anche distrazioni più brevi, ripetute, magari mentre si cerca una playlist o si controlla una notifica. Per la Commissione europea, la distrazione al volante resta uno dei fattori che pesano sulla sicurezza stradale, insieme a velocità, alcol e mancato uso delle cinture.

Chi compra un’auto nuova, quindi, troverà il dispositivo già montato. Non serviranno interventi dopo l’acquisto. Molte case automobilistiche avevano già sistemi simili sui modelli di fascia media e alta, ma ora dovranno renderli conformi ai requisiti europei anche sulle versioni di nuova immatricolazione. In concessionaria, raccontano alcuni venditori, la domanda è già arrivata: “Ma mi registra mentre guido?”. Ed è qui che la tecnologia diventa anche una questione di fiducia.

Il cuore del sistema è fatto di telecamere interne, sensori e software in grado di stimare dove sia rivolto lo sguardo del conducente. Di solito la telecamera si trova vicino al quadro strumenti, sul piantone dello sterzo o nella parte alta del cruscotto. Da lì rileva la posizione del volto, l’orientamento della testa e, nei sistemi più avanzati, anche il movimento degli occhi.

L’auto non deve “sapere” che cosa si sta guardando. Deve capire se l’attenzione è ancora compatibile con la guida. Se il conducente abbassa lo sguardo verso il telefono cellulare per qualche istante di troppo, oppure guarda a lungo verso il lato passeggero o il display centrale, il software può leggere quel comportamento come una distrazione visiva. A quel punto parte l’avviso. Non sempre, non per ogni movimento.

I criteri sono fissati da regole tecniche europee e dai protocolli di omologazione. In sostanza, funziona così: più alta è la velocità, più anche una distrazione breve diventa pericolosa; nel traffico lento, invece, il sistema può avere una taratura diversa. Un tecnico del settore, sentito da Alanews, la mette in modo chiaro: “Non è una telecamera di sorveglianza, è un sensore di attenzione. Conta la postura, conta lo sguardo, conta il tempo”.

Avvisi al volante: suoni, spie e cosa il sistema non può fare

Quando il dispositivo rileva una possibile distrazione del conducente, l’auto manda un avviso. Può comparire un segnale sul quadro strumenti, una spia con un messaggio come “prestare attenzione alla strada”, oppure un suono breve. Alcuni modelli usano anche una vibrazione sul volante. La scelta dipende dal costruttore, purché l’allerta sia chiara e venga percepita da chi guida.

Il sistema, però, non prende il controllo dell’auto per impedire al conducente di usare il telefono. Non blocca lo smartphone, non frena da solo per una distrazione momentanea, non manda multe. È un assistente, non un agente di polizia. È un punto che i produttori stanno ripetendo spesso nelle prime spiegazioni: la responsabilità resta sempre di chi è al volante.

Ci sono poi limiti concreti. Occhiali da sole molto scuri, riflessi, cappelli con visiera, luce difficile o una telecamera sporca possono ridurre l’efficacia del rilevamento. In alcuni casi il sistema può sbagliare: segnalare una distrazione che non c’è, oppure non riconoscerne una reale. Il principio, comunque, resta quello della prevenzione: richiamare l’attenzione prima che un gesto banale, uno sguardo al display, diventi un rischio.

Il nodo più delicato è la privacy in auto. Le norme europee chiedono che questi sistemi rispettino la protezione dei dati personali e, di norma, le immagini vengono elaborate all’interno del veicolo, senza una conservazione continua dei filmati. In altre parole, la telecamera serve a leggere un comportamento, non a costruire un archivio video del conducente.

Resta però una zona grigia che i consumatori osservano con attenzione. Che cosa succede in caso di incidente? I dati del sistema possono essere letti insieme a quelli del registratore di evento? Chi può consultarli: assicurazioni, autorità, officine autorizzate? Le risposte dipendono dalle norme nazionali, dalle scelte dei costruttori e dalle garanzie previste dal Gdpr, il regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Sul piano della responsabilità alla guida, il messaggio delle istituzioni è netto: gli assistenti elettronici non sostituiscono il conducente. Se arriva un avviso e chi guida lo ignora, la colpa di una manovra pericolosa non passa alla macchina. Allo stesso tempo, i costruttori dovranno garantire un sistema coerente, senza allarmi continui. Perché un avviso che suona troppo spesso, alla fine, rischia di essere ignorato.

La nuova tecnologia porta quindi un controllo in più dentro l’abitacolo. Non vede le chat, non legge i messaggi, non decide al posto di chi guida. Però riconosce uno sguardo troppo lungo lontano dalla strada. Ed è proprio lì, in quei pochi secondi spesso sottovalutati, che l’Europa prova a intervenire.