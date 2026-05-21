Allerta di Gmail per chiunque utilizzi questi dispositivi Android: non bisogna temporeggiare

Il problema, segnalato da decine di utenti nei forum di supporto di Google e su X, colpisce in modo particolare i dispositivi Samsung: Galaxy Tab S9, Tab A11+ e l’intera serie Galaxy Z Fold.

La causa, secondo le analisi degli utenti e dei product expert della community, è un aggiornamento recente di Android System WebView, il componente di sistema che gestisce la visualizzazione dei contenuti web all’interno delle app. Quando Gmail apre il corpo di un’email, usa WebView per renderizzare l’HTML — e qualcosa in quell’aggiornamento ha rotto la pipeline di rendering, producendo il flickering visibile a schermo.

Gmail: problemi per i dispositivi Android

Il problema si manifesta soprattutto durante lo scorrimento verticale della mail. Non tutte le email ne sono affette allo stesso modo: i messaggi in testo semplice sembrano meno coinvolti rispetto a quelli con formattazione HTML ricca, che sono la stragrande maggioranza delle comunicazioni commerciali e di servizio.

Forzare la chiusura dell’app e svuotare la cache di Gmail, la procedura standard per questo tipo di malfunzionamenti, non risolve nulla. Lo confermano esplicitamente diversi thread aperti nei forum di Google a partire dalla seconda settimana di maggio 2026. La questione è stata scalata internamente a Google, che ha confermato di essere a conoscenza del bug, senza però fornire alcuna stima sui tempi di rilascio di una patch ufficiale.

Esistono due workaround temporanei. Il primo è controintuitivo al limite del paradossale: ruotare il tablet da verticale a orizzontale e poi di nuovo in verticale mentre la mail è aperta interrompe il flickering, almeno temporaneamente. Funziona perché la rotazione forza il ricaricamento del layout da parte di WebView. Il secondo è più invasivo — accedere alle impostazioni di sistema, trovare Android System WebView tra le app, cancellare cache e dati e disinstallare gli aggiornamenti recenti — ma comporta un rischio: se l’aggiornamento di WebView si reinstalla automaticamente durante la notte, il problema ricompare. Disabilitare gli aggiornamenti automatici dell’app risolve temporaneamente il ciclo, ma espone il dispositivo a mancati aggiornamenti su altri fronti.

La particolarità tecnica che vale la pena sottolineare è questa: WebView non è un’app nel senso tradizionale del termine. È un componente condiviso da decine di applicazioni che usano rendering web interno. Un suo aggiornamento difettoso non impatta solo Gmail, ma potenzialmente qualsiasi app che mostri contenuti HTML — incluse app bancarie, di notizie, di e-commerce. Che il problema sia emerso in modo così visibile su Gmail è probabilmente una questione di frequenza d’uso, non di esclusività del bug.

I report coinvolgono anche utenti di Z Fold 3, un modello uscito nel 2021 e dunque non più nella fascia di punta. Questo significa che il problema attraversa diverse generazioni di hardware, non è limitato ai dispositivi più recenti.

Al momento non c’è una data per il fix. Gli utenti colpiti si trovano a scegliere tra workaround manuali da ripetere ogni volta e la disattivazione degli aggiornamenti automatici su un componente critico del sistema.