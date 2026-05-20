Apple riorganizza i team hardware: perché può cambiare i prossimi iPhone, Mac e Watch

Apple sta ridisegnando una parte importante della sua organizzazione hardware, con l’obiettivo di rendere più rapido lo sviluppo dei prossimi dispositivi.

Secondo quanto emerso, il nuovo assetto passa da Johny Srouji, oggi figura centrale nella divisione hardware, e riguarda soprattutto il modo in cui Apple collega i team che progettano chip, componenti e prodotti fisici. Non è una notizia da leggere come un semplice cambio di nomi interni: quando Cupertino muove persone e responsabilità in queste aree, spesso sta preparando una fase diversa per iPhone, Mac, Apple Watch, iPad e dispositivi futuri.

Il punto più interessante è il tentativo di avvicinare chi lavora su Apple Silicon ai gruppi che trasformano quei componenti in prodotti concreti. Apple ha costruito gran parte del suo vantaggio recente proprio sull’integrazione tra chip, software e design industriale. Se questa catena diventa più corta e più coordinata, i prossimi dispositivi potrebbero nascere con meno passaggi intermedi e con decisioni tecniche prese prima, soprattutto su materiali, display, batteria e fotocamere.

Product design diviso tra più responsabili

La riorganizzazione tocca in modo diretto il gruppo di product design, quello che lavora sull’aspetto, sulle sensazioni d’uso e sulle capacità tecniche dei dispositivi prima che arrivino davvero sul mercato. Kate Bergeron, veterana di Apple, si concentrerà ora su affidabilità e materiali per tutto l’hardware, un’area molto delicata quando si parla di prodotti sempre più sottili, resistenti e complessi.

Le precedenti responsabilità di Bergeron vengono divise tra figure già presenti in azienda. Shelly Goldberg guiderà il product design dei Mac, mentre Dave Pakula seguirà Apple Watch, iPad e AirPods. Richard Dinh continuerà invece a occuparsi del design prodotto di iPhone. È una distribuzione che sembra pensata per evitare colli di bottiglia, lasciando a ciascun gruppo una guida più mirata sui dispositivi di riferimento.

Srouji accentra progetti e tecnologie chiave

Nel nuovo schema, Srouji porterà sotto il proprio controllo diretto alcune aree strategiche. Matt Costello, già legato ai prodotti home e audio, guiderà un nuovo team chiamato Ecosystems Platforms and Partnerships. Kevin Lynch, invece, riporterà direttamente a Srouji mentre continuerà a seguire un gruppo dedicato a progetti speciali, compresi dispositivi robotici e un hub da tavolo di cui si parla da tempo.

Ci sono poi cambiamenti anche tra i collaboratori storici di Srouji. Sribalan Santhanam, responsabile dell’ingegneria dei chip, aggiungerà la supervisione dei team Apple in Israele, oltre ad aree come packaging avanzato e tecnologie mixed-signal. Zongjian Chen, alla guida dell’Advanced Technologies Group, assumerà invece il controllo di display engineering, software dei sensori, batterie e fotocamere, oltre al progetto sul monitoraggio non invasivo della glicemia.

Perché può contare per i prossimi prodotti

Per chi usa un iPhone o un Mac, questi cambiamenti non avranno un effetto visibile domani mattina. Però possono pesare sui dispositivi che Apple lancerà nei prossimi anni. Una gestione più stretta tra chip, componenti e prodotto finito può incidere su autonomia, spessore, affidabilità, resa fotografica e capacità di portare nuove funzioni dentro oggetti già molto compatti.

La riorganizzazione racconta anche una cosa abbastanza chiara: Apple vuole muoversi più velocemente in una fase in cui l’hardware torna a essere complicato. AI locale, nuovi sensori e dispositivi futuri richiedono una catena decisionale più corta, soprattutto se Cupertino vuole trasformare le sue tecnologie interne in prodotti reali con meno dispersione. E se Srouji sta portando più pezzi sotto un coordinamento diretto, il messaggio è che Apple vuole più controllo proprio nella fase in cui progettare hardware diventa più difficile.