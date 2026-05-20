Scegli Melablog tra le tue fonti preferite su Google

Ogni giorno Google mostra notizie provenienti da tante fonti diverse. Se segui da vicino il mondo Apple, però, può essere utile indicare quali siti vuoi consultare con maggiore frequenza quando cerchi aggiornamenti su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, iOS, macOS, accessori e offerte.

Con la funzione Fonti preferite: puoi segnalare a Google le fonti che consideri più utili per restare aggiornato. In questo modo, quando i contenuti sono pertinenti con i tuoi interessi e con le tue ricerche, sarà più semplice ritrovare anche gli aggiornamenti pubblicati da Melablog.it.

Come funziona la scelta delle fonti preferite

La procedura richiede pochi secondi ed è gratuita. Basta aprire il link dedicato, selezionare Melablog.it tra le fonti disponibili e confermare la scelta.

Non devi installare nulla, non servono app aggiuntive e puoi farlo sia da smartphone sia da computer, usando il tuo account Google.

La preferenza non elimina le altre fonti e non cambia completamente la tua esperienza su Google. Serve semplicemente a indicare quali siti vuoi vedere con maggiore frequenza nelle sezioni dedicate alle notizie.

Se segui già Melablog o vuoi ritrovare più facilmente contenuti affidabili dedicati all’universo Apple: puoi indicare il sito tra le tue fonti preferite su Google.