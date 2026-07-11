Avete questi 8 telefoni nel cassetto? Ecco perché ora valgono fino a 50.000 euro

Avete ancora vecchi telefoni cellulari dimenticati in un cassetto? Nel 2026 qualcuno potrebbe valere molto più del previsto: da poche centinaia di euro fino a 50.000 euro.

Succede nel mercato del collezionismo, dove alcuni modelli rari, soprattutto se sigillati, funzionanti e completi di accessori, sono diventati pezzi molto cercati nelle aste internazionali e tra gli appassionati di tecnologia vintage.

Dall’iPhone 2G sigillato al Motorola DynaTAC: i modelli che fanno impazzire i collezionisti

Il nome che torna più spesso è quello dell’Apple iPhone 2G del 2007, il primo iPhone arrivato sul mercato. Secondo quanto riportato da Panorama, che riprende Business Online, un esemplare mai usato e ancora nella confezione originale può superare i 50.000 euro nelle vendite internazionali. Ma non basta che un telefono sia vecchio. Deve essere raro, ben tenuto, possibilmente completo. E deve avere una storia.

Tra i modelli più cercati c’è anche il Motorola DynaTAC 8000x, lanciato nel 1983 e considerato il primo telefono cellulare commerciale: un esemplare in buone condizioni può arrivare intorno agli 8.000 euro. Poi spunta il Nokia 8110, il modello curvo diventato famoso come “banana phone” dopo l’apparizione in Matrix, che può toccare i 3.000 euro. In lista anche il Nokia 8800, telefono di fascia alta con materiali più pregiati, valutato fino a circa 3.250 euro in alcune versioni, e il più popolare Nokia 3310, che se pari al nuovo e con confezione può arrivare a 1.000 euro.

Più di nicchia, ma seguiti con attenzione dai collezionisti, sono l’Ericsson T28, il raro Nokia 7700 mai distribuito su larga scala, indicato tra 1.100 e 2.300 euro, e il Mobira Senator del 1981, pesante antesignano della telefonia mobile, valutato fino a circa 1.700 euro.

Scatola, manuali e caricatore originale: i dettagli che moltiplicano il prezzo

La differenza tra un vecchio telefono da pochi euro e un vero pezzo da collezione passa spesso da cose che molti hanno buttato via senza pensarci: scatola originale, libretti, scontrino, caricatore autentico, pellicole, perfino gli inserti in cartone. “Gli esemplari completi sono quelli che attirano davvero”, ripetono spesso i venditori specializzati sulle piattaforme di aste. Il motivo è semplice: raccontano meglio l’epoca e lasciano meno dubbi sull’autenticità.

Un telefono usato ma completo può valere molte volte più dello stesso modello venduto da solo, soprattutto se non ha graffi evidenti, riparazioni improvvisate o pezzi sostituiti. La categoria più ambita resta quella dei cosiddetti New Old Stock: dispositivi rimasti invenduti, mai accesi e ancora sigillati. A quel punto il prezzo non è solo questione di nostalgia. Pesano conservazione, rarità e domanda internazionale. In pratica, un piccolo archivio domestico.

Seriali, batteria e condizioni reali: cosa controllare prima di vendere

Prima di mettere un annuncio su eBay, Catawiki, Subito o altre piattaforme, conviene controllare con attenzione modello esatto e numero di serie, spesso indicati sotto la batteria o sull’etichetta interna. Le foto devono far vedere bene schermo, tastiera, retro, connettori e confezione, se c’è. Meglio essere chiari anche sul funzionamento: un telefono che si accende può valere molto più di un esemplare spento o non testato. Attenzione però a non forzare l’avvio con una batteria gonfia: è rischioso e può danneggiare il dispositivo.

Gli esperti consigliano anche di evitare detergenti aggressivi, lucidature pesanti e riparazioni fai-da-te, perché l’originalità resta uno dei criteri principali per chi compra. Se non si hanno dati certi sul valore, la scelta più prudente è guardare le vendite concluse, non solo gli annunci ancora online. Il prezzo richiesto, infatti, non sempre è quello pagato davvero. E nel mercato dei telefoni vintage la differenza può essere notevole.