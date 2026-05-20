Google e Gmail: la guida dettagliata per tutte le nuove icone dell’aggiornamento

Chi utilizza ogni giorno Gmail, Drive o gli strumenti dell’ecosistema Google potrebbe aver notato qualcosa di diverso aprendo applicazioni e servizi nelle ultime settimane.

Le icone stanno cambiando aspetto. Non si tratta di una modifica legata alle funzioni delle applicazioni o a nuove opzioni nascoste: Google sta ridisegnando una parte consistente della propria identità grafica.

Il cambiamento è iniziato a comparire progressivamente in diversi servizi e rappresenta uno degli aggiornamenti visivi più estesi degli ultimi anni. L’obiettivo sembra abbastanza chiaro: creare un linguaggio grafico più uniforme tra le applicazioni e avvicinare ulteriormente il design alla filosofia introdotta con le ultime evoluzioni dell’interfaccia Material Design.

Per molti utenti, però, il risultato iniziale genera soprattutto un effetto: confusione.

Perché le nuove icone Google sembrano diverse

Il cambiamento più evidente riguarda il modo in cui vengono utilizzati i colori.

Le vecchie icone erano costruite con separazioni nette tra blu, rosso, verde e giallo, rendendo ogni applicazione facilmente distinguibile anche con uno sguardo rapido.

Le nuove versioni utilizzano invece transizioni graduali e sfumature più morbide, con colori che si fondono tra loro.

Il risultato è un design più luminoso e moderno, ma in alcuni casi meno immediato da riconoscere.

Chi utilizza decine di applicazioni durante la giornata potrebbe avere una sensazione iniziale di disorientamento, soprattutto nel launcher o nelle schermate dove molte icone vengono visualizzate contemporaneamente.

Come riconoscere le nuove icone di Gmail e delle altre app

Tra le modifiche più visibili compare Gmail.

La classica struttura a forma di busta resta presente, così come la “M” colorata che identifica il servizio. La differenza riguarda la distribuzione cromatica: i colori non risultano più separati rigidamente ma si fondono attraverso gradienti continui.

Anche Google Drive presenta un cambiamento evidente.

L’icona mantiene la classica forma triangolare, ma mette in maggiore evidenza verde, giallo e blu, eliminando alcuni piccoli dettagli cromatici presenti nelle versioni precedenti.

Le modifiche interessano anche:

Google Docs, che abbandona parte dell’effetto uniforme per tonalità più sfumate;

Google Sheets, che introduce un aspetto più morbido rispetto alla grafica precedente;

Google Slides, con colori meno rigidi e transizioni più graduali;

Google Meet, dove alcune tonalità gialle risultano più marcate;

Google Calendar, che sembra riportare il blu a una posizione dominante.

Anche applicazioni come Keep e Tasks mostrano un design alleggerito e meno geometrico.

L’aggiornamento non appare ancora completamente uniforme. Alcuni utenti continuano infatti a visualizzare vecchie e nuove icone contemporaneamente all’interno delle varie applicazioni.

Questo suggerisce che Google stia distribuendo il restyling progressivamente.

Più che una semplice modifica estetica, l’impressione è che l’azienda stia provando a costruire un ecosistema visivo più coerente. Nei primi giorni, però, la domanda che molti utenti si stanno facendo resta piuttosto semplice: capire a colpo d’occhio quale applicazione stanno aprendo.