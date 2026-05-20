Google e Gmail: la guida dettagliata per tutte le nuove icone dell’aggiornamento

Silvia Dalia
Pubblicato il 20 mag 2026
Google e Gmail: la guida dettagliata per tutte le nuove icone dell’aggiornamento

Chi utilizza ogni giorno Gmail, Drive o gli strumenti dell’ecosistema Google potrebbe aver notato qualcosa di diverso aprendo applicazioni e servizi nelle ultime settimane.

Le icone stanno cambiando aspetto. Non si tratta di una modifica legata alle funzioni delle applicazioni o a nuove opzioni nascoste: Google sta ridisegnando una parte consistente della propria identità grafica.

Il cambiamento è iniziato a comparire progressivamente in diversi servizi e rappresenta uno degli aggiornamenti visivi più estesi degli ultimi anni. L’obiettivo sembra abbastanza chiaro: creare un linguaggio grafico più uniforme tra le applicazioni e avvicinare ulteriormente il design alla filosofia introdotta con le ultime evoluzioni dell’interfaccia Material Design.

Per molti utenti, però, il risultato iniziale genera soprattutto un effetto: confusione.

Perché le nuove icone Google sembrano diverse

Il cambiamento più evidente riguarda il modo in cui vengono utilizzati i colori.

Le vecchie icone erano costruite con separazioni nette tra blu, rosso, verde e giallo, rendendo ogni applicazione facilmente distinguibile anche con uno sguardo rapido.

Le nuove versioni utilizzano invece transizioni graduali e sfumature più morbide, con colori che si fondono tra loro.

Il risultato è un design più luminoso e moderno, ma in alcuni casi meno immediato da riconoscere.

Chi utilizza decine di applicazioni durante la giornata potrebbe avere una sensazione iniziale di disorientamento, soprattutto nel launcher o nelle schermate dove molte icone vengono visualizzate contemporaneamente.

Come riconoscere le nuove icone di Gmail e delle altre app

Tra le modifiche più visibili compare Gmail.

La classica struttura a forma di busta resta presente, così come la “M” colorata che identifica il servizio. La differenza riguarda la distribuzione cromatica: i colori non risultano più separati rigidamente ma si fondono attraverso gradienti continui.

Google e GMail, tutte le nuove funzioni -Melablog.it

Anche Google Drive presenta un cambiamento evidente.

L’icona mantiene la classica forma triangolare, ma mette in maggiore evidenza verde, giallo e blu, eliminando alcuni piccoli dettagli cromatici presenti nelle versioni precedenti.

Le modifiche interessano anche:

Google Docs, che abbandona parte dell’effetto uniforme per tonalità più sfumate;

Google Sheets, che introduce un aspetto più morbido rispetto alla grafica precedente;

Google Slides, con colori meno rigidi e transizioni più graduali;

Google Meet, dove alcune tonalità gialle risultano più marcate;

Google Calendar, che sembra riportare il blu a una posizione dominante.

Anche applicazioni come Keep e Tasks mostrano un design alleggerito e meno geometrico.

L’aggiornamento non appare ancora completamente uniforme. Alcuni utenti continuano infatti a visualizzare vecchie e nuove icone contemporaneamente all’interno delle varie applicazioni.

Questo suggerisce che Google stia distribuendo il restyling progressivamente.

Più che una semplice modifica estetica, l’impressione è che l’azienda stia provando a costruire un ecosistema visivo più coerente. Nei primi giorni, però, la domanda che molti utenti si stanno facendo resta piuttosto semplice: capire a colpo d’occhio quale applicazione stanno aprendo.

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