Apple TV rinnova “Knife Edge” per una seconda stagione: come il docu-reality sulla Michelin racconta la crisi dell’alta cucina

Apple TV+ va avanti con Knife Edge: Chasing Michelin Stars e rinnova il docu-reality per una seconda stagione da otto episodi.

Non è solo una serie sui grandi ristoranti: al centro c’è un mondo in cui prestigio, conti da far quadrare e sopravvivenza quotidiana stanno sempre più in bilico. La produzione, firmata da Gordon Ramsay con Studio Ramsay Global, sarà ancora guidata da Jesse Burgess di Topjaw. La prima stagione è già disponibile anche in Italia su Apple TV+, accessibile a 12,99 euro al mese dopo la prova gratuita per i nuovi utenti. Quello che ancora manca, invece, è una data per i nuovi episodi.

Otto nuovi episodi: cosa sappiamo del rinnovo annunciato da Apple TV

Il rinnovo arriva dopo una prima stagione che ha seguito da vicino uno dei passaggi più delicati per l’alta cucina: conquistare una stella Michelin, mantenerla o perderla. Il formato resterà lo stesso, con otto episodi, Gordon Ramsay tra gli executive producer e James Callum alla regia.

Per ora, però, Apple TV+ non ha ancora detto quali saranno i nuovi ristoranti coinvolti né quando la stagione debutterà. Ed è un dettaglio tutt’altro che secondario, perché il peso della serie sta molto nell’accesso ai suoi protagonisti e nella varietà dei luoghi e delle cucine raccontate. Per Apple, intanto, il rinnovo conferma una linea sempre più chiara: puntare anche sui factual premium, accanto alle serie di finzione più forti.

Dietro la corsa alle stelle Michelin: pressioni economiche, standard più alti e rischio di retrocessione

Il punto forte di Knife Edge non è celebrare l’alta cucina. È mostrare quanto quel sistema sia sotto pressione. Presentando il ritorno della serie, Gordon Ramsay ha insistito soprattutto su due aspetti: il peso economico che grava sui ristoranti e il continuo aumento delle aspettative. Ed è qui che il racconto diventa davvero interessante. Oggi una stella Michelin non porta con sé soltanto prestigio: significa anche investimenti, personale specializzato, costi fissi alti e una visibilità che può trasformarsi in un problema se i risultati non tengono.

Per questo il docu-reality funziona anche oltre la nicchia degli appassionati di cucina. Racconta un settore in cui il margine d’errore si restringe sempre di più e dove il rischio di retrocessione pesa quasi quanto il sogno di salire. La vera domanda, semmai, è se la seconda stagione continuerà a stare lontana dalla solita retorica dello chef-genio e a mostrare invece il lato umano, produttivo e finanziario della ristorazione d’eccellenza.

Dal 100% su Rotten Tomatoes alla nomination BAFTA: perché “Knife Edge” è diventata una serie di riferimento

I primi segnali sono arrivati dalla critica: 100% su Rotten Tomatoes e una candidatura ai BAFTA Television Awards 2026 nella categoria Factual Entertainment. Dati importanti, certo, ma non bastano da soli a spiegare perché Knife Edge abbia trovato spazio anche nel dibattito più ampio. Il motivo è un altro: la serie riesce a mettere insieme accesso esclusivo e tensione narrativa senza cadere troppo nel tono promozionale che spesso accompagna il mondo Michelin.

La prima stagione ha seguito storie molto diverse, dal ristorante nordico Aure a Coqodaq di New York, fino a Caractère, legato alla dinastia Roux, costruendo un racconto che va oltre il singolo servizio in cucina. Se Apple TV+ riuscirà a tenere questo equilibrio, il rinnovo avrà un senso anche sul piano editoriale. Altrimenti resterà soprattutto un titolo di prestigio dentro un catalogo già affollato, dove ormai contano sempre meno i nomi famosi e sempre di più la capacità di raccontare qualcosa che il pubblico non vede altrove, come succede anche nelle migliori docuserie di Apple TV+ e delle sue produzioni originali.