Apple TV 4K, tvOS 27 punta sulla leggibilità: arriva Larger Text

Apple ha confermato che nel 2026, in vista della WWDC dell’8 giugno, su tvOS 27 arriverà Larger Text per Apple TV 4K: una nuova opzione pensata per rendere più leggibili i testi sullo schermo e facilitare la lettura di menu, descrizioni e impostazioni dell’interfaccia.

La funzione è spuntata nell’anteprima dedicata alle novità sull’accessibilità Apple previste per quest’anno, ancora prima della presentazione completa dei nuovi sistemi operativi.

Come funziona Larger Text e cosa cambia nell’interfaccia di tvOS

Con Larger Text, chi usa Apple TV 4K potrà aumentare la dimensione dei testi mostrati nell’interfaccia di tvOS 27. Il cambiamento riguarda proprio gli elementi che oggi possono risultare più scomodi da leggere: nomi delle app, voci dei menu, descrizioni dei contenuti, pannelli delle impostazioni. Apple, per ora, non ha mostrato immagini dettagliate della funzione e non ha ancora chiarito quali saranno tutti i livelli di regolazione disponibili.

Il punto però è chiaro: portare su tvOS un controllo più ampio e immediato sulla grandezza del testo. Finora, come ricorda anche la guida ufficiale di Apple TV, le opzioni principali erano Bold Text, che rende il carattere più marcato, e Hover Text, che ingrandisce l’elemento selezionato. Soluzioni utili, sì, ma da tempo molti utenti chiedevano qualcosa di più esteso, non limitato solo alla voce evidenziata dal telecomando.

Perché la leggibilità su Apple TV è un problema diverso da iPhone e iPad

La novità nasce come funzione di accessibilità, soprattutto per chi ha difficoltà visive. Ma l’uso quotidiano potrebbe essere molto più ampio. Su iPhone e iPad lo schermo è vicino agli occhi; su Apple TV, invece, l’interfaccia si guarda da lontano, spesso dall’altra parte del salotto, sopra un mobile o appesa alla parete. Ed è qui che cambia tutto.

Chi guarda un film dal divano, dalla cucina aperta o dal letto può ritrovarsi a leggere titoli e descrizioni in condizioni tutt’altro che ideali, magari con poca luce o con uno schermo non particolarmente grande. In questi casi, ha spiegato Apple nella sua anteprima sulle funzioni di accessibilità, strumenti come Larger Text servono a ridurre lo sforzo visivo e a rendere l’esperienza più naturale. In parole semplici: meno fatica per gli occhi, meno tentativi di leggere a distanza.

WWDC 2026, tvOS 27 e il possibile legame con la nuova Apple TV 4K

tvOS 27 sarà svelato ufficialmente durante il keynote della WWDC 2026, in programma l’8 giugno, insieme agli altri aggiornamenti software dell’ecosistema Apple. Larger Text è dunque una delle prime funzioni già confermate per la prossima versione del sistema operativo di Apple TV 4K, mentre sul resto delle novità l’azienda continua a mantenere il massimo riserbo. Sullo sfondo restano anche le indiscrezioni su una nuova generazione del box da salotto, attesa nel 2026 secondo diverse ricostruzioni circolate negli ultimi mesi.

Il possibile aggiornamento hardware potrebbe intrecciarsi con l’evoluzione di Siri e di Apple Intelligence, due fronti su cui Apple si sta muovendo con più cautela. Per ora, però, Larger Text si presenta come una novità software destinata anche agli attuali modelli di Apple TV 4K. Una funzione semplice, quasi silenziosa, ma concreta: rendere la TV più leggibile senza costringere l’utente ad avvicinarsi allo schermo.