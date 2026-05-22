Smetti di perdere gli airPods in casa: il comando "radar" nascosto che li fa suonare

Chi usa ogni giorno gli AirPods con l’iPhone spesso si limita ad ascoltare musica o rispondere alle chiamate.

All’inizio sembravano semplicemente cuffiette wireless pensate per sostituire i vecchi EarPods con il filo. Oggi invece gli AirPods sono diventati una specie di estensione dell’iPhone, con controlli gestuali, passaggi automatici tra dispositivi, funzioni intelligenti legate a Siri e perfino strumenti che cambiano il modo in cui si ascolta l’audio durante la giornata.

Molte di queste opzioni restano però nascoste dentro le impostazioni di iOS oppure vengono ignorate dopo la prima configurazione. Eppure alcune possono davvero semplificare la vita quotidiana, soprattutto per chi usa l’iPhone continuamente tra lavoro, chiamate, video e messaggi vocali.

Una delle cose che continua a distinguere gli AirPods dagli auricolari Bluetooth tradizionali è la rapidità della configurazione. Basta aprire la custodia vicino all’iPhone e sullo schermo compare subito la finestra di connessione. Da quel momento gli auricolari vengono associati automaticamente anche agli altri dispositivi Apple collegati allo stesso account.

Questo significa che chi possiede un MacBook, un iPad oppure un Apple Watch può passare da un dispositivo all’altro senza dover rifare il collegamento ogni volta. È una funzione che molti danno ormai per scontata, ma che nella pratica continua a fare la differenza rispetto ad altri auricolari wireless.

Apple ha anche migliorato molto il passaggio automatico dell’audio. Se si sta guardando un video sul Mac e arriva una chiamata sull’iPhone, gli AirPods possono spostarsi automaticamente sul telefono nel giro di pochi secondi.

I controlli cambiano da modello a modello

Una delle cose che crea più confusione riguarda i controlli. Non tutti gli AirPods funzionano allo stesso modo e negli ultimi modelli Apple ha aggiunto parecchie gesture nuove.

Sugli AirPods più recenti si può mettere in pausa la musica premendo l’asticella, cambiare brano con due tocchi oppure attivare Siri tenendo premuto il sensore laterale. Gli AirPods Pro permettono anche di regolare il volume scorrendo il dito direttamente sull’auricolare.

Negli ultimi aggiornamenti sono arrivate anche funzioni ancora più particolari. Alcuni modelli consentono perfino di rispondere alle notifiche muovendo la testa verso l’alto oppure di rifiutare una chiamata scuotendola lateralmente. Una cosa che fino a poco tempo fa sembrava quasi fantascienza ma che oggi è integrata direttamente nel sistema Apple.

Gli AirPods non servono più soltanto per ascoltare musica. Apple li sta trasformando progressivamente in un sistema di interazione continua con l’iPhone.

Con Siri attivo si possono inviare messaggi, avviare chiamate, leggere notifiche e controllare applicazioni senza toccare lo smartphone. In ambienti rumorosi diventano utili anche funzioni come “Ascolto dal vivo”, che amplifica la voce della persona davanti utilizzando i microfoni dell’iPhone.

Negli AirPods Pro più recenti Apple ha introdotto anche modalità audio adattive che regolano automaticamente il livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante. In pratica gli auricolari cercano di capire se ci si trova in strada, in ufficio o in un luogo silenzioso, modificando l’ascolto senza interventi manuali.

Alcune funzioni restano ancora poco conosciute

Tra le opzioni meno usate ci sono la condivisione dell’audio con un’altra persona, il rilevamento automatico dell’orecchio e la possibilità di trovare gli AirPods smarriti tramite la rete “Dov’è”.

Molti utenti ignorano anche che gli AirPods possono essere usati come telecomando per alcune funzioni della fotocamera oppure che alcuni modelli supportano nuove modalità di traduzione in tempo reale durante le conversazioni.

Apple continua infatti ad aggiornare il software degli auricolari quasi in silenzio, aggiungendo strumenti che spesso arrivano senza grande pubblicità ma che cambiano parecchio l’esperienza d’uso quotidiana.

Ed è proprio questo il punto interessante: gli AirPods non sono più soltanto accessori per ascoltare musica. Per molti utenti iPhone stanno diventando un oggetto sempre più presente nella giornata, quasi invisibile, ma ormai integrato in ogni piccola azione fatta con lo smartphone.