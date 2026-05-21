AirPods Pro, le funzioni per l’udito arrivano anche in Italia: cosa cambia davvero

Raffaele Moauro
Pubblicato il 21 mag 2026
AirPods Pro, le funzioni per l’udito arrivano anche in Italia: cosa cambia davvero

Gli AirPods Pro diventano anche in Italia uno strumento per controllare meglio l’udito, senza trasformarsi in una visita medica da fare in autonomia.

La novità riguarda le funzioni Test dell’udito e Apparecchio acustico, disponibili con AirPods Pro 2 e AirPods Pro 3 aggiornati e abbinati a un iPhone o iPad compatibile. È un passaggio concreto, perché porta dentro un accessorio molto diffuso una prima valutazione dell’udito e un aiuto pensato per chi percepisce una perdita lieve o moderata.

Il punto da chiarire subito è che questa espansione non riguarda allo stesso modo tutti i prodotti Apple. Per il lettore italiano, la parte più importante è legata agli AirPods Pro. Le novità più recenti su Apple Watch, come alcuni avvisi salute estesi in altri mercati, non coincidono necessariamente con l’Italia. Qui il cambiamento pratico è negli auricolari, e soprattutto nel rapporto tra ascolto quotidiano, salute e accessibilità.

Cosa fanno Test dell’udito e Apparecchio acustico

Il Test dell’udito permette di eseguire una valutazione direttamente con AirPods Pro e iPhone o iPad, ascoltando suoni a diverse frequenze e ottenendo un risultato che aiuta a capire se ci sono segnali di perdita uditiva. Non sostituisce un controllo specialistico, ma può rendere più facile accorgersi di un problema che spesso viene rimandato o normalizzato.

La funzione Apparecchio acustico, invece, è pensata per persone maggiorenni con perdita dell’udito percepita da lieve a moderata. In pratica, gli AirPods Pro possono adattare alcuni suoni dell’ambiente e migliorare l’ascolto in situazioni quotidiane, come conversazioni, ambienti rumorosi o momenti in cui certe frequenze risultano meno chiare. È una funzione utile, ma va letta per quello che è: un supporto, non una diagnosi.

Perché l’arrivo in Italia conta

L’aspetto più interessante è che Apple sta portando funzioni di salute dell’udito dentro un prodotto già presente nella vita di molte persone. Gli AirPods non sono un dispositivo che si compra pensando a un controllo sanitario: si usano per telefonare, ascoltare musica, guardare video, lavorare o isolarsi dal rumore. Proprio per questo possono intercettare utenti che non avrebbero mai pensato di fare un test dell’udito.

In Italia la disponibilità richiede AirPods Pro compatibili, firmware aggiornato e un dispositivo Apple supportato. Prima di cercare la funzione, conviene quindi controllare modello, aggiornamenti e impostazioni. Non tutti gli AirPods la supportano e non tutte le funzioni salute sono attive ovunque nello stesso momento. La disponibilità dipende da area geografica, requisiti tecnici e regole locali.

Apple spinge sulla prevenzione quotidiana

Questa novità si inserisce in una strategia più ampia. Apple sta usando Watch, iPhone e AirPods per portare piccoli controlli nella routine, senza chiedere all’utente di cambiare abitudini. ECG, notifiche cardiache, monitoraggio del sonno e ora funzioni per l’udito raccontano la stessa direzione: dispositivi comuni che diventano più attenti ai segnali del corpo.

Il limite resta importante. Un test fatto con gli AirPods o una regolazione audio non devono sostituire un medico, un audiologo o un esame completo. Però possono far emergere un dubbio, rendere più semplice il primo passo e spingere qualcuno a non ignorare un problema. È qui che gli AirPods Pro diventano interessanti: non perché curano, ma perché possono rendere più normale controllare l’udito prima che diventi un tema impossibile da rimandare.

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