Apple TV rafforza la sua linea comedy: nuovi nomi e serie in arrivo

Apple TV rafforza nel 2026 la sua linea di serie comedy e lo fa mettendo sul tavolo nuovi progetti con Ben Stiller ed Elizabeth Banks.

Intanto prepara ritorni attesi e catalogo internazionale, con l’idea di consolidare uno dei filoni più riconoscibili della piattaforma. Le anticipazioni, riportate da 9to5Mac e Deadline, vanno tutte nella stessa direzione.

Da Ted Lasso a Shrinking: la commedia come pilastro del catalogo Apple TV

Nel catalogo di Apple TV, la commedia ormai non è più un genere tra gli altri. È diventata una parte centrale dell’identità della piattaforma, accanto alla fantascienza e ai drama più ambiziosi. Il primo titolo a rompere davvero la nicchia è stato Ted Lasso, la serie che ha dato ad Apple un volto più popolare e subito riconoscibile. Poi sono arrivate Shrinking, firmata anche da Bill Lawrence, già co-creatore di Ted Lasso, e Bad Monkey, altro progetto capace di tenere insieme tono leggero, crime e personaggi fuori asse.

La linea è chiara: non solo sitcom classiche, ma commedie ibride, spesso mescolate con thriller, horror o dramedy. È la strada seguita anche da titoli più recenti come Maximum Pleasure Guaranteed, presentata come una dark comedy con venature thriller e con Tatiana Maslany, e Widow’s Bay, horror-comedy con Matthew Rhys. A questi si aggiunge Margo’s Got Money Troubles, drama con una forte vena comica che ha appena chiuso la sua stagione. Insomma, non una semplice etichetta di catalogo, ma una colonna portante.

Le nuove scommesse: Ben Stiller, Elizabeth Banks e i progetti in sviluppo

La novità più pesante riguarda Protective Custody, nuova serie comedy in sviluppo per Apple TV con Ben Stiller sia protagonista sia produttore esecutivo. Secondo Deadline, il progetto porta la firma di Mike Judge, già noto per Silicon Valley, insieme a Steve Hely e Dave King, che ha lavorato anche a Parks and Recreation. Al centro c’è un finanziere caduto in disgrazia, accusato di una frode su larga scala, che finisce in custodia protettiva mentre aspetta il processo. La base è quella di una commedia amara, giocata su disagio, reputazione e tentativi di restare a galla. Il protagonista dovrà orientarsi tra le regole non scritte del carcere, provare a salvare il proprio nome e fare i conti con quello che ha combinato.

Per Ben Stiller, già molto vicino ad Apple come regista e produttore di Severance, sarebbe il primo ruolo da protagonista in una comedy seriale. E non è tutto: l’attore è atteso anche in The Off Weeks, miniserie con Jessica Chastain. L’altro progetto arriva da Elizabeth Banks, anche lei protagonista e produttrice esecutiva di una comedy ancora senza titolo scritta da Liz Heldens e Matt Ward. La storia segue Heidi, una donna appena uscita da un divorzio difficile, che prova a rimettere in piedi una nuova vita per sé e per i figli. Poi, quasi all’improvviso, si ritrova a organizzare gli appuntamenti sessuali del padre in una comunità per pensionati. Una premessa ruvida, da commedia familiare adulta, che si regge anche su un’alleanza imprevista con il figlio single della nuova compagna del padre.

Calendario e strategia: ritorni attesi, debutti estivi e titoli per il 2027

Sul fronte Apple TV, il calendario conferma che la piattaforma vuole spingere forte sulle comedy. In estate è atteso il ritorno di Ted Lasso ad agosto, uno dei titoli più osservati dagli abbonati. In arrivo anche una nuova stagione di Trying, serie britannica molto seguita dal pubblico internazionale, e The Dink, film comedy ambientato nel mondo del pickleball, uno sport che negli Stati Uniti è cresciuto parecchio negli ultimi anni. Per Shrinking, invece, l’attesa per la nuova stagione potrebbe essere più breve del previsto: secondo la stampa specializzata, la lavorazione è già partita con tempi rapidi.

Più prudenza, invece, sui progetti ancora in sviluppo. La serie con Elizabeth Banks dovrebbe iniziare le riprese quest’anno a Los Angeles, e questo rende possibile un debutto nel 2027. Protective Custody, al contrario, è ancora a uno stadio precedente: Apple la sta portando avanti con l’obiettivo di arrivare all’ordine di serie, ma al momento non c’è una finestra d’uscita ufficiale. Il quadro, comunque, è già leggibile: rafforzare la linea comedy di Apple TV con volti noti, autori esperti e storie meno scontate della sitcom tradizionale.