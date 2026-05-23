Codex controlla il Mac anche da bloccato: la nuova frontiera degli agenti AI su macOS

OpenAI ha annunciato una nuova funzione di Codex che permette all’assistente AI di continuare a lavorare su Mac anche con schermo spento e computer bloccato.

È una novità pensata soprattutto per gli sviluppatori che usano agenti automatici su macOS e non vogliono vedere processi lunghi interrompersi appena si allontanano dalla scrivania. La funzione, segnalata da Macworld e descritta nella documentazione di OpenAI, prova a risolvere un problema molto concreto: quando il Mac va in stop o si blocca, gli agenti AI che devono usare app, terminale o strumenti locali rischiano di fermarsi nel mezzo.

Come funziona “Locked use” di Codex su macOS

La novità si chiama “Locked use” e si attiva dalle impostazioni di Codex su macOS. Una volta abilitata, installa un plug-in di autorizzazione Apple che consente all’assistente di continuare a operare anche con il Mac bloccato, senza costringere l’utente a lasciare la sessione aperta sullo schermo.

OpenAI l’ha presentata con un messaggio pubblicato dall’account OpenAI Developers: “Ora il tuo Mac non deve essere sbloccato perché Codex possa usare il computer”. In concreto, anche da telefono, l’utente può lasciare che Codex usi app sul Mac mentre il display resta spento e protetto dalla schermata di blocco. Sembra un dettaglio, ma per chi compila codice, lancia test o affida a un agente AI lavori ripetitivi, cambia parecchio: ci si alza dalla scrivania e il processo va avanti lo stesso.

I limiti fissati da OpenAI: niente sblocco remoto generale e stop a MacBook chiuso

OpenAI mette però dei paletti chiari. Nella documentazione di Codex, l’azienda scrive che la funzione “non è un percorso generale di sblocco remoto per il Mac” e non consente ad altre app o processi locali di sbloccare il computer. Tradotto: non trasforma macOS in una macchina apribile da remoto, almeno stando a quanto dichiara la società. Tra le protezioni indicate ci sono una finestra di autorizzazione di breve durata, l’uso limitato a Codex e la copertura di tutti i display collegati.

C’è poi un limite molto pratico, e per chi usa un portatile conta eccome: se si chiude il display di un MacBook, entra in funzione una modalità di stop diversa e Locked use smette di operare. Un punto tutt’altro che secondario, visto che molti sviluppatori lavorano proprio su MacBook collegati a monitor esterni, tastiere e dock.

Perché sviluppatori e utenti Mac possono dire addio a caffeinate, utility e dongle

Finora, chi voleva evitare che un processo lungo si interrompesse su Mac si arrangiava con soluzioni di contorno. C’era chi usava caffeinate, il comando integrato in macOS che impedisce temporaneamente lo stop del sistema. Altri sceglievano utility dedicate oppure piccoli dongle HDMI fittizi, usati per far credere al Mac che ci fosse sempre un display attivo. Rimedi noti, ma spesso poco eleganti. La nuova opzione di Codex punta a rendere tutto più semplice, almeno per chi lavora già nell’ecosistema OpenAI.

Non cancella i dubbi sulla sicurezza degli agenti AI che controllano applicazioni locali — un tema ancora aperto per aziende e sviluppatori — ma offre una strada ufficiale e più controllata rispetto ai trucchi usati finora. Per molti utenti professionali il punto è tutto qui: meno script, meno accessori sulla scrivania, meno finestre lasciate aperte per paura che un task si fermi. E un Mac bloccato che, per la prima volta, può continuare davvero a lavorare per conto dell’utente.