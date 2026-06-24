La cartella nascosta che 'mangia' un sacco di spazio sul tuo Mac: così la liberi in 5 secondi

Spesso il problema si nasconde in aree del sistema poco visibili, dove macOS conserva dati temporanei che, nel tempo, possono crescere in modo significativo senza che l’utente se ne accorga.

Tra queste, una delle più impattanti è la directory di sistema dedicata alla cache, una sorta di archivio invisibile che raccoglie dati di app, browser e servizi per velocizzare le operazioni quotidiane. Proprio questa area può arrivare a occupare gigabyte di spazio inutile se non viene gestita periodicamente.

Dove si trova la cartella che rallenta il Mac

La sezione più importante da conoscere è quella interna alla Libreria di sistema, accessibile tramite il Finder. All’interno si trova una cartella dedicata ai file temporanei generati dalle applicazioni, spesso indicata come “Caches”.

Si tratta di dati creati automaticamente per migliorare le prestazioni, ma che con il tempo possono accumularsi senza controllo. In molti casi, eliminandoli, il sistema non solo recupera spazio, ma può anche tornare più reattivo.

Il percorso non è immediatamente visibile perché macOS lo nasconde per evitare modifiche accidentali, ma è proprio lì che si concentra una parte consistente dei file superflui.

Ogni applicazione installata sul Mac genera dati temporanei per velocizzare il caricamento delle informazioni. Browser, app di posta e software multimediali salvano continuamente elementi per ridurre i tempi di apertura.

Il risultato è una crescita costante di file che raramente vengono eliminati in automatico, portando a un accumulo progressivo di spazio occupato.

Cosa si può cancellare senza rischi

All’interno della cartella di cache si trovano sottocartelle legate alle singole applicazioni. In molti casi è possibile rimuovere questi contenuti senza compromettere il sistema, perché verranno ricreati quando necessario.

Le aree principali includono:

cache dei browser web

file temporanei delle email

dati residui delle applicazioni multimediali

informazioni di app disinstallate

Intervenendo su questi elementi si può ottenere un recupero immediato di spazio.

Oltre alla cartella principale, esistono altre aree che contribuiscono al consumo di spazio. Anche il DNS di sistema, le cache dei servizi streaming e i file temporanei delle app possono incidere sulle prestazioni.

Molti utenti utilizzano strumenti automatici per semplificare la pulizia e ridurre il rischio di eliminare elementi importanti.

La gestione della cache è una delle operazioni più efficaci per migliorare le prestazioni del Mac senza interventi complessi. Con pochi passaggi mirati è possibile recuperare spazio prezioso e rendere il sistema più fluido, intervenendo su una delle aree meno visibili ma più impattanti del sistema operativo.