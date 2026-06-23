Pensi di pulire il PC e invece sposti solo polvere: solo così lo igienizzi veramente senza fare danni

Il gesto più istintivo è anche quello più sbagliato: passare un panno asciutto o soffiare con la bocca sulle ventole. Nel primo caso la polvere viene semplicemente spostata da una parte all’altra, o spinta più in profondità; nel secondo, oltre a non avere la forza necessaria, si rischia di depositare umidità e saliva sui circuiti. Il risultato è un computer che sembra pulito in superficie ma che continua ad accumulare sporco nei punti critici, quelli dove la polvere fa più danni.

La polvere, infatti, non è solo una questione estetica. Accumulandosi su ventole, dissipatori e griglie di aerazione, forma uno strato isolante che ostacola lo smaltimento del calore. Il sistema di raffreddamento è costretto a lavorare di più, le ventole girano più velocemente e in modo più rumoroso, le temperature salgono e, nei casi peggiori, il processore riduce le prestazioni per proteggersi dal surriscaldamento. Un computer impolverato è quindi un computer più lento, più caldo e potenzialmente meno longevo.

Come pulire correttamente il PC ed evitare danni

Lo strumento più efficace per la pulizia interna è l’aria compressa, in bomboletta o tramite un soffiatore elettrico pensato per l’elettronica. Va usata con la macchina spenta e scollegata dalla corrente, possibilmente all’aperto o in un ambiente arieggiato, perché la polvere va allontanata, non ridistribuita nella stanza. Un accorgimento importante riguarda le ventole: vanno bloccate con un dito o uno stuzzicadenti mentre si soffia, perché farle girare ad alta velocità con il getto d’aria può generare una corrente elettrica e danneggiarle. Le bombolette, inoltre, vanno tenute dritte ed erogate a brevi colpi, per evitare la fuoriuscita di liquido propellente.

Per le superfici esterne il discorso cambia. Tastiera, mouse e scocca possono essere igienizzati con un panno in microfibra leggermente inumidito, mai bagnato, e con una piccola quantità di alcol isopropilico, che evapora rapidamente e non lascia residui. È bene evitare detergenti aggressivi, candeggina o spray spruzzati direttamente sui componenti: il liquido va sempre messo sul panno, non sull’apparecchio. Per gli interstizi della tastiera tornano utili un pennellino a setole morbide o i cotton fioc, mentre lo schermo richiede un panno dedicato e, se necessario, prodotti specifici privi di ammoniaca.

C’è poi un aspetto spesso trascurato, che riguarda l’igiene vera e propria più che la polvere. Tastiera e mouse sono tra gli oggetti più contaminati della scrivania, perché toccati continuamente e raramente disinfettati. Una pulizia periodica con un panno e poco alcol, magari ogni paio di settimane, riduce sensibilmente la carica batterica accumulata.

La frequenza ideale dipende dall’ambiente. In una casa con animali, tappeti o fumatori la polvere si accumula più in fretta, e una pulizia interna ogni tre o quattro mesi è consigliabile; in condizioni normali può bastare due volte l’anno. L’importante è non aspettare che le ventole diventino rumorose o che le temperature salgano: a quel punto lo sporco ha già fatto il suo lavoro, e rimediare richiede più tempo e più attenzione.