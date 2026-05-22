WhatsApp, con la nuova funzione cambiano le risposte ai messaggi: come funzioneranno le reazioni miste

La novità in fase di sviluppo potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti reagiscono nelle chat quotidiane. L’obiettivo è rendere le interazioni meno rigide e molto più personali. Le classiche emoji potrebbero non essere più l’unico strumento disponibile per rispondere rapidamente a un messaggio.

Come funzioneranno le nuove reazioni miste su WhatsApp

Attualmente il sistema è semplice: basta tenere premuto su un messaggio per aprire il pannello dedicato alle reazioni. L’app mostra alcune faccine suggerite e permette eventualmente di selezionarne altre attraverso la tastiera.

Il nuovo aggiornamento in fase di test introduce un meccanismo differente. Gli utenti potrebbero avere la possibilità di reagire utilizzando anche gli sticker, ampliando in modo evidente le possibilità di risposta.

La logica rimarrà molto simile a quella già conosciuta. Dopo aver premuto sul messaggio ricevuto, oltre alle tradizionali emoji sarà possibile aprire la raccolta personale degli adesivi e scegliere quello che rappresenta meglio la propria reazione.

La differenza potrebbe sembrare minima, ma nell’utilizzo quotidiano cambia parecchio.

Le emoji, per quanto numerose, spesso finiscono per ripetersi. Esistono situazioni in cui una semplice faccina sorridente o un cuore non riescono a trasmettere il tono reale di una conversazione. Uno sticker animato, ironico o personalizzato permette invece una risposta molto più vicina all’intenzione reale dell’utente.

Cosa cambia davvero nelle chat quotidiane

La parte più interessante riguarda il possibile sistema di reazioni miste.

Dai primi segnali emersi durante i test, WhatsApp starebbe valutando la possibilità di far convivere più tipi di reazioni sullo stesso messaggio. In pratica, una persona potrebbe reagire con un’emoji tradizionale mentre un’altra potrebbe scegliere uno sticker.

Lo stesso contenuto potrebbe quindi accumulare reazioni differenti senza limitarsi a un unico formato.

L’effetto nelle conversazioni di gruppo potrebbe essere piuttosto evidente. Pensiamo alle chat tra amici, ai gruppi familiari o alle conversazioni molto attive: un semplice messaggio potrebbe trasformarsi rapidamente in una combinazione di faccine, adesivi personalizzati e contenuti grafici.

Naturalmente si tratta ancora di una funzione individuata nelle versioni beta e alcuni dettagli potrebbero cambiare prima del rilascio ufficiale.

Una cosa però appare abbastanza chiara: WhatsApp sta cercando di rendere le chat sempre meno simili a uno scambio tradizionale di messaggi e sempre più vicine a un linguaggio fatto di immagini, reazioni rapide e comunicazione immediata. E probabilmente chi usa decine di sticker salvati sul telefono stava aspettando proprio qualcosa del genere.