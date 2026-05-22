Smart TV, c’è un metodo semplicissimo per migliorare ancora la qualità delle immagini: bastano pochi clic

Le scene appaiono eccessivamente fluide, i movimenti sembrano troppo veloci e alcuni contenuti assumono un aspetto che ricorda più una produzione televisiva che un film cinematografico.

La cosa sorprendente è che, nella maggior parte dei casi, non si tratta di un problema del televisore ma di una funzione attivata automaticamente dai produttori. E la soluzione richiede davvero pochissimi secondi.

La funzione nascosta che cambia l’aspetto di film e serie TV

Le Smart TV moderne non si limitano a mostrare le immagini ricevute. Al contrario, elaborano continuamente il contenuto attraverso diversi sistemi progettati per migliorare la resa video.

Uno dei più diffusi è quello che interviene sul movimento delle immagini creando fotogrammi aggiuntivi rispetto a quelli presenti nel contenuto originale.

In pratica, il televisore cerca di rendere ogni scena più morbida e continua inserendo immagini artificiali tra quelle reali. L’obiettivo è aumentare la fluidità percepita e ridurre gli effetti di sfocatura durante le sequenze rapide.

Per alcuni contenuti questa tecnologia può effettivamente risultare utile. Eventi sportivi, gare automobilistiche, videogiochi o dirette televisive possono apparire più nitidi e piacevoli da seguire.

Con film e serie TV, però, il discorso cambia parecchio.

La maggior parte delle produzioni cinematografiche viene infatti realizzata con una precisa cadenza delle immagini. È una scelta tecnica che contribuisce a creare lo stile visivo tipico del cinema. Modificarla significa alterare l’aspetto originale del contenuto.

Ed è proprio per questo che molti spettatori percepiscono quella sensazione di immagini “troppo perfette”.

Bastano pochi clic per ottenere immagini più naturali

La soluzione è molto più semplice di quanto si possa pensare: disattivare il sistema di elaborazione del movimento presente nelle impostazioni del televisore. Il nome cambia in base al marchio utilizzato.

Sui modelli Samsung la funzione viene generalmente indicata come Auto Motion Plus, sui televisori LG compare come TruMotion, mentre nei dispositivi Sony viene chiamata MotionFlow.

Entrando nelle impostazioni avanzate dell’immagine basta cercare la voce dedicata ai movimenti e scegliere la disattivazione oppure una modalità più vicina alla resa cinematografica.

Il cambiamento spesso si nota subito.

Le immagini diventano meno artificiali, i movimenti risultano più naturali e film e serie TV recuperano quella resa visiva per cui sono stati pensati.

La parte più curiosa è che moltissimi utenti convivono con questa impostazione per anni senza sapere nemmeno che esista. E forse è proprio questo il dettaglio che sorprende di più: dopo aver speso anche cifre importanti per una Smart TV, uno dei miglioramenti più evidenti può dipendere semplicemente da un’opzione nascosta nel menu.