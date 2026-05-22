l numero nascosto che rivela il (vero) stato di salute della tua batteria

Molti si accorgono che il telefono arriva a sera con sempre più fatica, ma quasi nessuno controlla davvero lo stato della batteria finché non iniziano rallentamenti, spegnimenti improvvisi o ricariche infinite.

C’è un momento preciso in cui uno smartphone cambia comportamento. Non succede da un giorno all’altro, ma lentamente: la percentuale scende più velocemente, il telefono si scalda durante la ricarica, alcune app iniziano a consumare più energia del normale. È il segnale che la batteria sta iniziando a perdere parte della sua capacità originale, una situazione comune sia sugli smartphone Android che sugli iPhone.

Le batterie agli ioni di litio, quelle utilizzate praticamente in tutti i telefoni moderni, hanno infatti un ciclo naturale di usura. Ogni ricarica completa contribuisce lentamente a ridurre la capacità massima disponibile. Il risultato è semplice da capire: il telefono continua a funzionare, ma trattiene meno energia rispetto a quando era nuovo.

Molti utenti si concentrano solo sulla percentuale di carica, ma il dato più importante è un altro: la capacità residua della batteria. Quando questa scende troppo, il dispositivo può iniziare ad avere comportamenti strani anche se apparentemente sembra ancora funzionare bene.

Capita spesso, ad esempio, che uno smartphone si spenga improvvisamente con il 20% residuo oppure che perda diversi punti percentuali nel giro di pochi minuti. In altri casi il telefono diventa più lento perché il sistema operativo cerca di limitare i consumi per evitare problemi di stabilità.

Monitorare la salute della batteria permette anche di capire se alcune abitudini stanno accelerando il deterioramento. Lasciare il telefono sotto il sole, utilizzare caricabatterie poco affidabili oppure mantenere lo smartphone sempre collegato alla corrente durante la notte sono situazioni che, nel tempo, possono incidere parecchio.

Come verificare lo stato della batteria su Android

Nel mondo Android la situazione cambia molto in base al produttore. Alcuni modelli Samsung, Xiaomi o OnePlus mostrano già dati dettagliati nelle impostazioni, mentre altri richiedono procedure alternative.

Uno dei sistemi più conosciuti consiste nell’aprire l’app Telefono e digitare il codice:##4636##

Su alcuni dispositivi compare un menu nascosto con informazioni tecniche sulla batteria, sullo stato di carica e sulle statistiche del telefono. Non tutti gli smartphone però supportano questa funzione, ed è qui che entrano in gioco le app dedicate.

Tra quelle più utilizzate ci sono AccuBattery e BatteryGuru, applicazioni gratuite che analizzano i cicli di ricarica, stimano la capacità reale residua e mostrano anche quali app consumano di più durante la giornata.

Sono strumenti diventati molto popolari soprattutto tra chi usa telefoni da diversi anni e vuole capire se conviene ancora tenerli oppure iniziare a valutare una sostituzione della batteria.

Chi utilizza un iPhone ha una procedura molto più semplice. Apple ha inserito da tempo una sezione specifica dedicata alla batteria all’interno delle impostazioni di iOS.

Per controllare lo stato della batteria basta seguire questo percorso:

Impostazioni > Batteria > Stato e carica della batteria

Qui compare la voce “Capacità massima”, espressa in percentuale. Quel numero indica quanto la batteria riesce ancora a mantenere rispetto alla capacità originale del dispositivo appena acquistato.

Quando il valore resta vicino al 100%, la situazione è ottima. Con il passare del tempo però è normale vedere la percentuale scendere. Molti utenti iniziano a notare un peggioramento evidente dell’autonomia sotto l’80%, soglia oltre la quale Apple stessa suggerisce spesso la sostituzione della batteria per mantenere prestazioni più stabili.

La cosa interessante è che iPhone mostra anche eventuali messaggi legati alle prestazioni, segnalando se il sistema sta limitando automaticamente la velocità del processore per evitare spegnimenti improvvisi.

Il dettaglio che molti ignorano prima di cambiare telefono

Negli ultimi anni tantissimi utenti hanno sostituito smartphone ancora perfettamente funzionanti pensando fossero diventati “vecchi”, quando in realtà il problema era quasi esclusivamente la batteria.

Una batteria deteriorata può dare la sensazione che tutto il telefono sia lento, instabile o ormai superato. In molti casi però basta una sostituzione per riportare il dispositivo a un’autonomia molto vicina a quella originale.

Ed è probabilmente questo il motivo per cui sempre più persone stanno iniziando a controllare con attenzione questi dati, soprattutto adesso che gli smartphone costano molto di più rispetto a qualche anno fa e cambiarli ogni due anni non è più così automatico.