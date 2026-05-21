Non buttare mai le vecchie carte di credito: così diventano accessori tecnologici per la Smart Home

Silvia Dalia
Pubblicato il 21 mag 2026
Non buttare mai le vecchie carte di credito: così diventano accessori tecnologici per la Smart Home

La data di validità blocca le operazioni di pagamento, ma non rende inutilizzabile l’hardware fisico inserito nella carta. Ed è proprio qui che entra in gioco un utilizzo completamente diverso, legato alla casa intelligente.

Quella che fino a ieri serviva per pagare al supermercato può trasformarsi in un piccolo interruttore smart da usare nelle automazioni domestiche.

Perché una carta scaduta continua a funzionare

Le moderne carte contactless utilizzano la tecnologia NFC (Near Field Communication), lo stesso sistema presente negli smartphone compatibili con pagamenti digitali e trasferimenti di dati a distanza ravvicinata.

All’interno della plastica è presente una piccola antenna che permette la comunicazione con dispositivi compatibili quando vengono avvicinati tra loro.

Carta di credito che diventa telecomando – Melablog.it

Quando la carta scade, viene disattivata la sua funzione bancaria, ma il componente NFC continua a poter essere rilevato dai telefoni dotati di questo tipo di tecnologia.

Di fatto, la carta può essere riutilizzata come se fosse un tag NFC, cioè quei piccoli adesivi elettronici che molti acquistano per creare comandi automatici nella smart home.

La differenza è che qui non bisogna comprare nulla.

Come può diventare un accessorio per la casa intelligente

Il meccanismo è piuttosto semplice. Gli smartphone moderni consentono di associare un tag NFC a un’azione automatica. Quando il telefono rileva il chip presente nella carta, esegue un comando precedentemente impostato.

Le applicazioni pratiche possono essere numerose.

Una carta posizionata vicino al comodino può avviare una routine serale che spegne le luci, attiva la modalità silenziosa e imposta la sveglia. Una seconda carta vicino alla porta d’ingresso può avviare una scena dedicata all’uscita da casa, spegnendo dispositivi connessi o modificando le impostazioni del termostato.

Anche l’illuminazione può diventare più immediata. Una carta nascosta vicino a una scala, a un corridoio o all’ingresso può attivare lampadine smart con un semplice avvicinamento dello smartphone, evitando di aprire applicazioni o utilizzare comandi vocali.

Naturalmente esiste qualche limite. Non tutti i dispositivi intelligenti comunicano allo stesso modo e alcuni ecosistemi richiedono compatibilità specifiche con sistemi come Apple HomeKit, Google Home o piattaforme di automazione dedicate.

L’aspetto curioso resta un altro: un oggetto che normalmente viene considerato un rifiuto elettronico può continuare a svolgere una funzione concreta. In una casa sempre più fatta di sensori, automazioni e piccoli comandi invisibili, persino una vecchia carta dimenticata nel portafoglio può trovare una seconda vita molto diversa da quella per cui era stata progettata.

Ti consigliamo anche

Ho trovato queste videocassette Disney e ho scoperto che valgono una fortuna: ecco a quanto le puoi vendere
Tempo libero

Ho trovato queste videocassette Disney e ho scoperto che valgono una fortuna: ecco a quanto le puoi vendere
Spotify, come attivare la funzione “la tua festa”: a cosa serve
Tempo libero

Spotify, come attivare la funzione “la tua festa”: a cosa serve
La tua TV include la funzionalità CEC, potrai controllare quello che vuoi: meglio del solito HDMI
Tempo libero

La tua TV include la funzionalità CEC, potrai controllare quello che vuoi: meglio del solito HDMI
Con questa opzione puoi trasformare la lampada IKEA da 5 euro in un concentrato tech
Tempo libero

Con questa opzione puoi trasformare la lampada IKEA da 5 euro in un concentrato tech
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×