Sei sicuro che spegni veramente il telefono e non lo metti solo in stand-by? L'inganno a cui non avevo fatto caso

La realtà tecnica è differente: quando premiamo il tasto laterale, la maggior parte dei telefoni moderni non entra in uno stato di inattività totale. Il sistema operativo rimane parzialmente attivo, gestendo processi in background che garantiscono, ad esempio, la funzionalità di allarmi anche a dispositivo spento o la risposta a comandi di accensione rapida.

Secondo una ricerca condotta nel 2023 dal Cybersecurity Institute, oltre il 70% degli smartphone attuali non interrompe completamente l’alimentazione dei moduli wireless durante la procedura standard di spegnimento. Questo accade perché i produttori hanno introdotto una sorta di stato di “bassa energia” che mantiene attivi alcuni chip, inclusi quelli per il Bluetooth e il chip NFC, per facilitare operazioni come il rintracciamento del dispositivo smarrito o il pagamento contactless immediato. L’utente crede che il telefono sia un blocco di silicio inerte, ma esso resta, di fatto, un ricevitore silente in attesa di segnali.

Smartphone, spento o in stand-by?

Questa persistenza ha risvolti critici in termini di sicurezza informatica. Se un malware è riuscito a insinuarsi nel firmware del device, lo spegnimento classico non basta a interrompere la comunicazione con i server di controllo. Il segnale viene mantenuto perché il sistema operativo continua a gestire le richieste di basso livello che arrivano dall’hardware. Non si tratta di una vulnerabilità accidentale, ma di una scelta progettuale orientata alla reperibilità costante del terminale. Esistono persino protocolli specifici, come il Find My di Apple, che sfruttano questa rete invisibile di dispositivi “spenti” per geolocalizzare oggetti, trasformando ogni telefono in un nodo di una rete globale.

Un dato curioso, spesso ignorato, riguarda l’impatto di questo fenomeno sulla batteria: il consumo energetico in stato di falso spegnimento non è trascurabile nel lungo periodo. Secondo un report tecnico del 2024 pubblicato da EnergyLogistics, un dispositivo lasciato “spento” per un mese intero può perdere fino al 15% della sua carica residua a causa del mantenimento di questi sottosistemi attivi. Si verifica una sorta di paradosso energetico: cerchiamo di risparmiare energia ma alimentiamo segretamente chip che monitorano l’ambiente circostante.

Esiste un’osservazione contro-intuitiva su come gli esperti di sicurezza gestiscono il problema. Molti tecnici, quando devono isolare completamente un dispositivo da intrusioni esterne, non si fidano del tasto di spegnimento software. Preferiscono l’utilizzo di custodie schermate con rivestimento in rame e nichel, note come gabbie di Faraday portatili, in grado di bloccare qualsiasi segnale elettromagnetico in entrata o in uscita. In assenza di questo strumento, l’unica alternativa per ottenere un reale isolamento è la rimozione forzata della batteria, un’operazione oggi tecnicamente impossibile sulla quasi totalità dei modelli in commercio.

Siamo passati da telefoni che rispondevano ai nostri comandi a dispositivi che mantengono una propria volontà energetica. L’illusione di poter decidere quando un telefono “esiste” e quando non esiste più è un compromesso che abbiamo accettato senza leggere le note a margine del manuale d’uso. Resta aperta la questione su cosa accada esattamente nei millisecondi che intercorrono tra la pressione prolungata del tasto e l’effettiva cessazione di ogni flusso di dati.