Gmail, se non funziona è colpa del tuo device: il marchio con più problemi

Aprire Gmail e ritrovarsi davanti schermate vuote non è quello che ci si aspetta da una delle app più celebri. Nelle ultime ore diversi utenti Android hanno segnalato problemi che stanno compromettendo l’esperienza d’uso dell’app.

Aprire Gmail e ritrovarsi davanti schermate vuote non è quello che ci si aspetta da una delle app più celebri. Nelle ultime ore diversi utenti Android hanno segnalato problemi che stanno compromettendo l’esperienza d’uso dell’app.