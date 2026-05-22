Gmail, se non funziona è colpa del tuo device: il marchio con più problemi

La situazione ha attirato rapidamente l’attenzione perché Gmail è uno strumento utilizzato quotidianamente da milioni di persone per lavoro, studio e comunicazioni personali. Quando qualcosa smette di funzionare correttamente, il disagio si nota subito.
L’aspetto curioso della vicenda è che il problema non sembrerebbe riguardare tutti gli smartphone Android allo stesso modo.
I dispositivi che sembrano riscontrare più problemi con Gmail
Le segnalazioni condivise online mostrano comportamenti molto simili: schermate prive di contenuti, interfacce che lampeggiano, testi che non vengono caricati o sezioni dell’app che smettono improvvisamente di rispondere.
Inizialmente qualcuno aveva pensato a un aggiornamento difettoso dell’applicazione stessa, ma con il passare delle ore è emerso un dettaglio interessante.
Una parte consistente delle segnalazioni riguarda dispositivi Samsung, in particolare alcuni tablet e smartphone pieghevoli.
Questo non significa che Gmail abbia smesso di funzionare sui prodotti del marchio o che tutti i modelli siano coinvolti. Significa piuttosto che determinate combinazioni tra software, sistema operativo e caratteristiche del dispositivo potrebbero favorire la comparsa del problema.
La presenza di schermi pieghevoli e modalità di visualizzazione differenti potrebbe avere un ruolo nella gestione dell’interfaccia dell’app.
Cosa potrebbe causare il bug e quali tentativi si possono fare
Al momento non esiste ancora una spiegazione ufficiale definitiva, ma tra le ipotesi più discusse compare Android System WebView, componente utilizzato da molte applicazioni per mostrare contenuti e gestire parti dell’interfaccia.
Non sarebbe la prima volta che un malfunzionamento di questo elemento provoca anomalie diffuse su Android.
Il problema principale è che le soluzioni tradizionali sembrano avere un’efficacia limitata. Molti utenti hanno provato a riavviare il telefono o svuotare la cache dell’applicazione senza ottenere miglioramenti reali.
In attesa di un aggiornamento correttivo da parte di Google, alcuni utenti hanno segnalato piccoli accorgimenti che in determinate situazioni sembrano ridurre il problema.
Tra questi compare il passaggio tra modalità verticale e orizzontale dello schermo oppure la rimozione degli aggiornamenti più recenti di Android System WebView.
Naturalmente non si tratta di soluzioni definitive.
La parte che probabilmente interessa di più agli utenti è un’altra: non sembra essere Gmail ad avere improvvisamente smesso di funzionare, ma una particolare combinazione di dispositivo e componenti software che potrebbe generare incompatibilità temporanee.
Ed è proprio questo il dettaglio che rende il problema più difficile da individuare: due smartphone Android apparentemente identici possono comportarsi in modo completamente diverso.