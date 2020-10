HomePod 2: Apple smette di vendere speaker concorrenti

Giacomo Martiradonna,

Gli Apple Store del mondo stanno cessando le vendite di speaker e casse di marchi come Sonos, Bose e Logitech; una mossa che sembra anticipare l’arrivo di due prodotti molto attesi: HomePod 2 e AirPod Studio.

Lo ha rivelato Bloomberg in un recente articolo, in cui si legge:

La società tech californiana di Cupertino ha vende da tempo hardware di terze parti sul proprio sito web, in una delle operazioni di e-commerce più ampie al mondo. Tutte le cuffie e gli speaker di Bose, gli speaker a brand Ultimate Ears di Logitech e gli ultimi speaker smart di Sonos sono scomparsi dallo store online alla fine del mese scorso […]. Agli impiegati negli Apple Store fisici è stato chiesto di rimuovere i prodotti in vendita nei negozi negli ultimi giorni. In seguito alla divulgazione della notizia, le azioni di Sonos sono crollate del 7%.

Una mossa che non sorprende, in vista del lancio di due importanti prodotti. L’HomePod low-cost che abbasserà sensibilmente il prezzo dello speaker rispetto ai 299 $ dell’attuale listino, e AirPod Studio, la versione “cuffia” di AirPods Pro.

Se ci fate caso, la stessa strategia era stata messa in campo prima del lancio di Apple Watch, con la rimozione dal catalogo di tutti i fitness tracker concorrenti. E siccome l’evento più vicino in ordine cronologico è quello dedicato ad iPhone 12 tra una settimana circa, non sorprenderebbe se l’annuncio fosse dato entro fine mese. Oggi, probabilmente, ci saranno novità ufficiali. Restate sintonizzati.

