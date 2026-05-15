È stata lanciata una caccia al tesoro online: chi vince si porta a casa 427 mila euro

Non è una promozione tradizionale: Ubisoft ha nascosto un forziere da 500.000 dollari da qualche parte nei Caraibi, e per trovarlo bisogna risolvere quindici enigmi.

L’iniziativa si chiama Gold & Crystal – The Lost Treasure of Edward Kenway ed è stata annunciata il 12 maggio 2026 in collaborazione con Unsolved Hunts, startup francese fondata nel 2022 specializzata in cacce al tesoro su scala reale. La partnership è agganciata all’uscita di Assassin’s Creed Black Flag Resynced, remake del capitolo originale del 2013, previsto per il 9 luglio su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Il premio non è simbolico. Nel forziere fisico sepolto nei Caraibi ci sono monete d’oro coniate con il logo del gioco, per un valore di 350.000 dollari, più un teschio di cristallo con opale ispirato al gioco, stimato 150.000 dollari. Chi individua per primo la posizione esatta viene portato fisicamente sul posto a dissotterrare il contenuto. Il processo per arrivarci prevede la decodifica di un messaggio in una bottiglia, l’analisi di una mappa dei Caraibi e la risoluzione di quindici puzzle distribuiti in lettere e archivi tematizzati sull’epoca d’oro della pirateria.

La caccia al tesoro che ti consente di guadagnare oltre 400 mila euro

Partecipare non è gratuito. Il pacchetto base costa 34,99 euro e dà accesso alla versione digitale della caccia al tesoro, inclusi indizi e regolamento. Chi vuole una versione fisica — con mappa stampata, bottiglia, lettere e materiali tangibili — deve salire di fascia: i pacchetti arrivano fino a 229,99 dollari. In tutto sono sette livelli di acquisto. Non è richiesta alcuna conoscenza del videogioco per partecipare, ma chi ha giocato a Black Flag troverà riferimenti al personaggio di Edward Kenway e ad altri elementi della storia.

La caccia al tesoro apre ufficialmente il 9 novembre 2026, ma chi prenota ora ottiene accesso anticipato a un indizio preliminare, con un leggero vantaggio sul primo enigma. La durata prevista dell’intera competizione è tra i due e i cinque anni: Ubisoft e Unsolved Hunts non si aspettano che il tesoro venga trovato rapidamente.

Vale la pena notare che Unsolved Hunts non è nuova a questo formato. La sua iniziativa più grande prima di questa, chiamata Exkalibur e ispirata alla leggenda arturiana, aveva messo in palio 250.000 euro. Con Gold & Crystal il montepremi raddoppia, e la portata geografica — i Caraibi invece dell’Europa — è significativamente più ampia.

L’aspetto contro-intuitivo di tutta l’operazione è che Ubisoft ha scelto di legare una campagna da mezzo milione di dollari a un remake, non a un titolo originale. Black Flag Resynced non è un gioco nuovo, è una riedizione di un capitolo uscito tredici anni fa. Il peso promozionale di questa iniziativa supera probabilmente quello di qualunque trailer.

Sul sito ufficiale goldandcrystal.com le prenotazioni sono già aperte. Al momento non è stato comunicato quante persone abbiano già acquistato un pacchetto.