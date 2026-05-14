Non è l'iPhone, non è un tablet: ecco cosa comprano gli italiani ogni 4 secondi su eBay

La categoria più venduta su eBay Italia non è lo smartphone in sé. È la telefonia intesa come ecosistema: cover, custodie, caricabatterie, pellicole, auricolari, accessori di ogni tipo.

Un acquisto ogni 4 secondi, con le sole sottocategorie degli accessori che superano del 700% le vendite dei device veri e propri. Il dato, rilevato da eBay su base annuale, ribalta l’assunzione comune secondo cui il prodotto di punta sarebbe il telefono: gli italiani comprano il telefono una volta, poi lo accessoriano in modo continuativo.

L’intera categoria tecnologia genera su eBay.it una vendita ogni 2 secondi, con una crescita che aveva già segnato un +228% rispetto al 2012. Al secondo posto della classifica storica si piazza l’informatica — iPad e tablet in testa — con un prodotto venduto ogni 9 secondi. Terza la musica, con una transazione ogni 10 secondi: non solo lettori digitali, ma anche vinili, che nel picco di quella rilevazione distanziavano i CD solo del 17% in termini di acquisti annuali. Un formato che molti davano per morto da decenni reggeva il confronto con lo streaming fisico.

Ebay, quali sono i prodotti più venduti

Il Recommerce Report 2025 di eBay, basato su oltre 27.000 interviste a livello globale, aggiunge un secondo livello di lettura. In Italia il 92% dei consumatori prevede di spendere la stessa cifra o di più per acquisti di seconda mano nel 2025. Quattro italiani su dieci comprano usato almeno una volta al mese. Le categorie più acquistate in questa fascia sono abbigliamento (61%), tecnologia ed elettronica (44%), libri (41%), scarpe (31%) e borse (26%).

C’è però un dettaglio che rovescia la narrazione sull’usato come scelta per chi non può permettersi il nuovo: sul fronte delle vendite — ciò che gli italiani mettono in vendita — la tecnologia e l’elettronica dominano con il 45%, seguita dagli articoli da collezione al 38%. L’abbigliamento, primo tra le categorie acquistate, scende al 13% quando si tratta di vendere. Gli italiani comprano vestiti usati ma tendono a non rivenderli: la direzione del flusso non è simmetrica.

Il motore principale dell’acquisto di seconda mano è il risparmio, citato dal 76% degli italiani nel report 2025. Seguono sostenibilità (53%) e la possibilità di trovare articoli unici o da collezione (41%). Questo terzo fattore è rilevante perché separa eBay da altre piattaforme di second-hand: non è solo un canale discount, ma un mercato dove il 20% degli acquisti riguarda oggetti da collezione, categoria che non compare nei principali competitor generalisti.

Un dato laterale che emerge dalla classifica storica: il gardening si posizionava al quinto posto nella top ten di eBay Italia, con un articolo venduto ogni 32 secondi. Più del fashion, più della gastronomia. Orti sul terrazzo, piante, attrezzatura per il giardino: una nicchia che i dati di vendita trasformano in un mercato concreto, difficile da inquadrare nell’immagine standard dell’acquirente eBay.

Il formato asta, che ha costruito la reputazione originaria della piattaforma, rappresenta oggi solo il 12% delle transazioni totali. L’88% viene venduto a prezzo fisso tramite “Compralo subito”. E l’80% dei prodotti venduti su eBay a livello globale è nuovo, non usato — nonostante il recommerce stia crescendo e rappresenti ormai il 40% del volume di merce lordo della piattaforma.

Tra le categorie in crescita nel Recommerce Report 2025 figura quella degli articoli sportivi, citata dal 19% degli acquirenti italiani. Dato che nella classifica del 2013 non compariva nemmeno nella top ten.