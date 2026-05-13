Bluey arriva su Apple Arcade: cinque giochi cambiano volto per le famiglie

Raffaele Moauro
Pubblicato il 13 mag 2026
Bluey arriva su Apple Arcade: cinque giochi cambiano volto per le famiglie

Bluey arriva su Apple Arcade con un evento speciale che porta i personaggi della serie dentro cinque giochi pensati anche per le famiglie.

La novità parte dal 21 maggio e punta su uno dei nomi più amati dai bambini, ma con un’impostazione adatta anche ai genitori. Apple Arcade ospiterà contenuti a tema Bluey in cinque titoli già presenti nel catalogo, trasformando l’abbonamento in una piccola area gioco condivisa. Il punto interessante è che tutto resta dentro l’ambiente senza pubblicità e senza acquisti in-app, uno degli aspetti che rendono il servizio più rassicurante per l’uso familiare.

I giochi coinvolti sono Crossy Road Castle, stitch., puffies., Suika Game+ e Disney Coloring World+. Non si tratta di un unico titolo nuovo, ma di aggiornamenti temporanei e contenuti dedicati distribuiti tra generi diversi. C’è spazio per puzzle, percorsi cooperativi, disegni da colorare e piccole sfide, con un approccio che valorizza il gioco leggero più che la competizione.

Cosa arriva nei giochi Apple Arcade

Crossy Road Castle è probabilmente il titolo più immediato per il gioco in famiglia. L’evento introduce un percorso ambientato nella casa di Bluey e Bingo, con modalità cooperativa da uno a quattro giocatori. Per chi usa Apple Arcade su Apple TV, iPad o iPhone, può diventare una delle esperienze più semplici da condividere sul divano.

Gli altri titoli seguono strade diverse. In stitch. arrivano schemi a tema Bluey, mentre Disney Coloring World+ punta sulle pagine da colorare. Suika Game+ aggiunge contenuti legati al crossover e puffies. entrerà nell’evento dal 10 giugno con puzzle ispirati agli episodi e una raccolta di sticker. La durata varierà in base al gioco, con alcune attività disponibili fino a giugno e luglio.

Perché è una mossa interessante per Apple Arcade

Apple Arcade ha sempre cercato di distinguersi dai giochi mobile tradizionali puntando su un’esperienza più pulita, senza annunci e senza microtransazioni. L’arrivo di Bluey rafforza questa identità, perché parla direttamente a chi cerca contenuti sicuri per bambini e facili da usare in famiglia, senza il timore di acquisti accidentali o schermate pubblicitarie.

Per Apple, il crossover è anche un modo per rendere più visibile un servizio che spesso resta in secondo piano rispetto ad Apple TV+, Music o iCloud. Bluey porta con sé un pubblico enorme e trasversale, fatto di bambini ma anche di adulti che riconoscono la qualità della serie. Dentro Apple Arcade, questa collaborazione può diventare un invito a riscoprire un catalogo che funziona meglio quando viene visto non solo come gaming, ma come intrattenimento familiare da usare su più dispositivi Apple.

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