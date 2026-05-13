Windows sta facendo pulizia: la notizia è ufficiale, cosa comporta per gli utenti

Microsoft sta testando una serie di modifiche sostanziali all’interfaccia di Windows 11, destinate a cambiare due elementi che gli utenti vedono ogni giorno: la barra delle applicazioni e il pannello dei widget.

Le novità sono in fase di sperimentazione nelle versioni Insider e fanno parte di un progetto interno denominato Windows K2, il cui nome — secondo quanto trapelato — è un riferimento alla montagna K2, a simboleggiare quanto sia difficile per Microsoft riparare un sistema operativo mentre milioni di persone lo usano attivamente.

La modifica più attesa riguarda la taskbar. Dal 2021, con il lancio di Windows 11, Microsoft aveva eliminato la possibilità di ridurre le dimensioni delle icone e di spostare la barra su un bordo diverso dallo schermo. Entrambe le funzionalità erano presenti in Windows 10.

Windows ha avviato la sua pulizia ufficiale

Ora tornano: i test in corso mostrano che gli utenti potranno scegliere icone più piccole, ridimensionare la barra trascinandone il bordo e posizionarla in cima, ai lati o in basso, come già avveniva nella versione precedente del sistema operativo. La funzione è anche pensata per adattarsi automaticamente: quando molte applicazioni sono aperte contemporaneamente, le icone si rimpiccioliscono da sole per liberare spazio.

Sul fronte dei widget, la svolta riguarda il feed MSN. Attualmente, passando il cursore sull’icona del meteo nell’angolo in basso a sinistra, si apre automaticamente un pannello ampio che mostra notizie, previsioni, corsi azionari e pubblicità — contenuti che la maggior parte degli utenti non ha mai richiesto. Nelle build di test, questo comportamento è già stato disattivato per impostazione predefinita.

Il pannello non si apre più al passaggio del mouse, i badge rossi di notifica sulle icone della taskbar vengono soppressi, e al primo avvio il pannello mostra solo i widget che l’utente ha scelto — meteo, calendario, statistiche di sistema — senza feed di notizie né inserzioni. Il feed MSN rimane accessibile, ma come scelta deliberata, non come stato predefinito. Lo stesso CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha riconosciuto pubblicamente la necessità di riconquistare la fiducia degli utenti.

Vale la pena notare che il feed MSN integrato nei widget rappresentava una fonte di entrate pubblicitarie dirette per Microsoft. Scegliere di nasconderlo per impostazione predefinita — rinunciando a quella visibilità commerciale — è una concessione inusuale per un’azienda che negli ultimi anni ha moltiplicato i punti di ingresso di Copilot in Notepad, nell’app Foto, nello Strumento di cattura e nella stessa barra delle applicazioni. Con K2, molte di queste integrazioni vengono ridotte o rese opt-in.

Il progetto K2 prevede complessivamente 18 modifiche principali. Alcune sono già arrivate con l’aggiornamento opzionale di aprile 2026 (build 26200.8328): miglioramento del caricamento dell’area di notifica, maggiore affidabilità di Windows Hello con il riconoscimento delle impronte digitali, correzioni alla lentezza di Esplora file. Le modifiche alla taskbar e ai widget sono in fase di test avanzata ma non ancora disponibili per il pubblico generale. Il rilascio è atteso nell’arco del 2026, probabilmente in concomitanza con la versione 26H2 o con un aggiornamento intermedio dell’autunno.

Un dettaglio tecnico che raramente emerge nelle discussioni sulle interfacce: Microsoft sta lavorando a un nuovo System Compositor per WinUI 3, che ridurrà la latenza e il consumo di memoria dell’intera interfaccia grafica, rendendo più reattivi elementi come il menu Start e la taskbar anche sotto carico elevato. La lentezza dei menu contestuali di Windows 11 rispetto a quelli di Windows 10 è uno dei punti di critica più documentati dagli utenti professionali dal 2021. La data esatta di disponibilità per tutti gli utenti non è ancora stata comunicata ufficialmente.