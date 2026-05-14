Ho chiesto all'AI come fare 500€ al mese: ho provato il metodo che mi ha suggerito e ha funzionato

La domanda è stata secca: “Come posso guadagnare 500 euro al mese online partendo da zero?” La risposta dell’AI è arrivata in pochi secondi, strutturata e apparentemente concreta.

Il metodo indicato come più accessibile era la pubblicazione di ebook su Amazon Kindle Direct Publishing. Ho deciso di testarlo.

Amazon KDP permette a chiunque di caricare un libro digitale e metterlo in vendita senza costi di pubblicazione. Il royalty standard è del 70% sul prezzo di vendita per ebook tra 2,99 e 9,99 euro. Un ebook venduto a 4,99 euro genera circa 3,49 euro netti a copia. Per arrivare a 500 euro mensili, servono circa 143 vendite al mese — meno di 5 al giorno.

Come fare 500 euro al mese secondo l’Ai

L’AI ha suggerito di usare l’intelligenza artificiale stessa per accelerare la scrittura, puntare su nicchie specifiche con domanda stabile (ricette per diete particolari, guide pratiche su hobby, manuali di produttività) e ottimizzare titolo e descrizione con parole chiave ricercate. Il tutto richiedeva, secondo la risposta, tra le due e le quattro settimane di lavoro iniziale.

La realtà è più complessa. Il mercato degli ebook generati con AI su Amazon si è saturato rapidamente: Reuters aveva già censito oltre 200 titoli prodotti da AI in vendita sulla piattaforma americana, e quel dato — riferito a una rilevazione di qualche anno fa — è nel frattempo cresciuto enormemente. La competizione nella maggior parte delle nicchie “facili” indicate dall’AI è oggi altissima, e la visibilità organica dei nuovi titoli senza investimento in marketing è quasi nulla.

Il secondo metodo suggerito era il copywriting in outsourcing su piattaforme come Fiverr e Upwork. Qui il range dichiarato dall’AI andava da 500 a 2.000 euro mensili, con competenze di partenza basse. I dati reali ridimensionano però l’accesso: secondo le stime di settore, un copywriter alle prime armi guadagna tra 20 e 30 euro per articolo, con un volume di ordini iniziale spesso insufficiente a coprire i 500 euro mensili. Un esempio documentato da una fonte specializzata descrive un ex giornalista che ha impiegato sei mesi prima di firmare il primo contratto significativo, arrivando a 2.500 euro al mese solo dopo due anni.

Il metodo che ha funzionato meglio, tra quelli testati, è stato il più inatteso: la newsletter a pagamento su Substack. L’AI lo aveva indicato come terza opzione, quasi laterale. La logica è semplice: 100 iscritti che pagano 5 euro al mese generano 500 euro. Non servono migliaia di follower, serve un pubblico preciso disposto a pagare per contenuti verticali. Chi scrive di finanza personale, nicchie tecniche, aggiornamenti di settore specifici — trova più facilmente quei 100 lettori paganti di quanto non trovi le 143 vendite mensili di un ebook in un mercato saturo.

Un dato laterale che emerge dalla ricerca: la categoria con il margine più alto segnalata dall’AI era la creazione di corsi online su Udemy. Un caso documentato nel 2025 riporta una fotografa torinese con oltre 3.000 studenti iscritti e guadagni superiori a 3.000 euro mensili — ma il corso era su editing fotografico, una competenza reale e verificabile. L’AI tende a presentare questi casi come punto di riferimento, senza pesare il fatto che replicarli richiede competenze specifiche, non solo accesso alla piattaforma.

Il limite strutturale della risposta dell’AI è proprio questo: fornisce una mappa accurata degli strumenti disponibili, ma livella il tempo necessario per far funzionare ciascuno di essi. La differenza tra un metodo che funziona e uno che non funziona non è nel canale, è in quanto tempo ci si mette per diventare abbastanza bravi — o abbastanza visibili — da raggiungere quella soglia.