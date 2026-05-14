Smartphone, così finisce (veramente) la guerra tra Apple e Android: le regole europee sono chiarissime

Nel 2026, la guerra tra i due principali ecosistemi mobili, iOS di Apple e Android di Google, potrebbe davvero giungere a una svolta storica.

Grazie alle nuove regole introdotte dall’Unione Europea, infatti, gli utenti vedranno un abbattimento delle barriere tra i dispositivi dei due grandi marchi, un passo avanti significativo verso una maggiore interoperabilità tra i sistemi operativi e una gestione dei dati molto più semplice. Le modifiche sono frutto di un piano ambizioso, che mira a garantire maggiore libertà e portabilità dei dati, consentendo agli utenti di cambiare facilmente tra i dispositivi Apple e Android senza difficoltà.

La fine della “guerra” tra iOS e Android

La proposta centrale riguarda il Digital Markets Act (DMA), il regolamento europeo che impone alle piattaforme tecnologiche di aprire i propri sistemi e garantire una maggiore portabilità dei dati. In particolare, l’Unione Europea ha chiesto ad Apple e Google di collaborare per semplificare il trasferimento dei dati tra i dispositivi, rendendo più semplice e veloce il passaggio da un telefono all’altro.

Questa nuova iniziativa porterà alla creazione di strumenti comuni che permetteranno di trasferire contatti, foto, messaggi e dati delle applicazioni tra dispositivi con sistemi operativi diversi, riducendo al minimo le difficoltà che gli utenti hanno sempre incontrato nel cambio di ecosistema.

Fino ad oggi, uno degli ostacoli maggiori al passaggio tra iOS e Android è stato la difficoltà di trasferire i propri dati tra i dispositivi. Con la nuova direttiva europea, Apple e Google dovranno sviluppare strumenti comuni per il trasferimento dei contenuti tra dispositivi di marche e sistemi operativi diversi. In pratica, gli utenti che passano da un iPhone a uno smartphone Android (e viceversa) non dovranno più preoccuparsi di perdere messaggi, foto o contatti, un problema che ha creato frustrazione tra i consumatori per anni.

Ma non si tratta solo di dati personali: l’UE ha posto anche l’accento sulla necessità di una maggiore interoperabilità tra dispositivi di terze parti e iPhone. Entro il 2026, infatti, Apple sarà obbligata a consentire una migliore integrazione del sistema operativo iOS con prodotti non realizzati direttamente dall’azienda, tra cui accessori e dispositivi di terze parti. Ciò significa che i produttori di smartwatch e altri dispositivi tecnologici non legati a Apple, come quelli basati su Android, potranno integrare pienamente le funzioni tipiche di iOS, come la gestione delle notifiche, un’area oggi quasi esclusiva dell’Apple Watch.

Le novità in arrivo per gli utenti

Le nuove disposizioni non solo rendono la configurazione del dispositivo più semplice e veloce, ma portano anche a una maggiore concorrenza nel settore, favorendo l’adozione di dispositivi e accessori non Apple. Le interoperabilità tra sistemi operativi diversi permetteranno una flessibilità senza precedenti, offrendo agli utenti più scelta in termini di dispositivi e accessori.

L’UE sta spingendo per creare un mercato digitale più aperto, dove i consumatori non sono più vincolati da ecosistemi chiusi come quelli di Apple e Google. Questo consentirà anche una maggiore trasparenza e una minore dipendenza dalle piattaforme dominanti, promuovendo l’innovazione e una maggiore libertà di scelta per gli utenti. Non solo gli utenti di dispositivi Apple e Android beneficeranno di questi cambiamenti, ma anche coloro che utilizzano dispositivi indossabili e altre tecnologie collegate potranno godere di una maggiore compatibilità e facilità d’uso.