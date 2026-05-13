Smartphone ricondizionati, quanto si risparmia veramente: l’indagine AltroConsumo lo svela

Acquistare uno smartphone ricondizionato sta diventando una scelta sempre più popolare per chi cerca un buon compromesso tra qualità, sostenibilità e prezzo. Ma quanto si risparmia?

In un’epoca in cui i dispositivi tecnologici sono sempre più costosi, questa opzione permette di accedere a modelli recenti senza dover spendere una fortuna. Ma quanto si risparmia davvero con uno smartphone ricondizionato? Un’indagine condotta da AltroConsumo su modelli di fascia alta come iPhone e Samsung Galaxy ha rivelato numeri interessanti, svelando vantaggi concreti che vanno oltre il semplice risparmio economico.

Risparmio reale sui top di gamma

Nel corso della prova pratica, Altroconsumo ha acquistato diversi modelli ricondizionati da alcuni dei principali rivenditori online specializzati, come Apple Store, Trendevice, Swappie, Refurbed e Backmarket. I modelli selezionati per il test includevano iPhone 14, 15, 16 e Samsung Galaxy S23, S24, tutti con una memoria di 128 GB.

Il risparmio registrato è stato significativo: 30% in media rispetto al prezzo di listino. In alcuni casi, il risparmio è arrivato fino al 60%, come nel caso dei modelli Samsung Galaxy acquistati in buone condizioni estetiche. Per esempio, su un Galaxy S23, è stato possibile risparmiare fino a 500 euro, con uno sconto che rappresenta più della metà del prezzo di un dispositivo nuovo. Anche sugli iPhone 16, sebbene il risparmio sia stato minore, è comunque stato possibile ottenere un sconto di circa 200 euro.

Uno degli aspetti più importanti quando si parla di smartphone ricondizionati è la qualità. Secondo il test di Altroconsumo, tutti i dispositivi ricondizionati acquistati hanno superato test cruciali, come la durata della batteria e la presenza di segni d’usura. Anche nei modelli in cui la batteria non è stata sostituita, il rendimento si è avvicinato a quello di una batteria nuova, con differenze minime durante la riproduzione di video in alta luminosità.

Inoltre, i dispositivi sono risultati perfettamente funzionanti, con una qualità percepita pari al nuovo, soprattutto nei modelli venduti come “Premium”. Questo dimostra che, contrariamente a quanto molti pensano, i telefoni ricondizionati non sono solo una scelta economica, ma anche una soluzione affidabile.

Garanzia e reso: la sicurezza dell’acquisto

Oltre al risparmio, uno degli altri vantaggi dei dispositivi ricondizionati è la garanzia. I rivenditori selezionati da Altroconsumo offrono una garanzia legale di 12 mesi su tutti i prodotti, con alcune aziende che estendono la copertura a 24 mesi. Anche il reso è facilitato, con possibilità di restituzione spesso oltre i 14 giorni previsti dalla legge. Questo rende l’acquisto di uno smartphone ricondizionato sicuro e senza sorprese, offrendo una protezione simile a quella di un dispositivo nuovo.

Oltre al vantaggio economico, scegliere uno smartphone ricondizionato è anche una scelta sostenibile. I dispositivi ricondizionati contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale derivante dalla produzione di nuovi dispositivi elettronici, evitando il rifiuto elettronico e riducendo la domanda di nuove risorse naturali. In un’epoca in cui i rifiuti digitali sono in forte aumento, il ricondizionamento è una pratica che fa bene sia al portafoglio che al pianeta.