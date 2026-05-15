WhatsApp su iPhone prepara messaggi che spariscono dopo la lettura

WhatsApp sta lavorando a una nuova opzione per rendere i messaggi più temporanei, lasciandoli visibili solo per un periodo limitato dopo la lettura.

La funzione non è ancora disponibile per tutti, ma è emersa nelle versioni di sviluppo dell’app e riguarda una nuova modalità chiamata After Reading. L’idea è semplice: invece di far sparire un messaggio solo dopo un intervallo deciso al momento dell’invio, WhatsApp potrebbe eliminarlo in base al momento in cui viene effettivamente aperto dal destinatario.

Per chi usa WhatsApp su iPhone, sarebbe un’aggiunta interessante alle opzioni già esistenti per i messaggi effimeri. Oggi si possono impostare timer più lunghi per far scomparire le conversazioni, ma questa nuova logica sarebbe più immediata e adatta a contenuti che non devono restare troppo a lungo nella chat.

Come funzionerebbe la nuova opzione

Secondo quanto emerso, l’opzione After Reading entrerebbe tra i timer dei messaggi che scompaiono. Il meccanismo permetterebbe di collegare la cancellazione non solo al tempo trascorso dall’invio, ma anche alla lettura del messaggio, rendendo più prevedibile la durata reale del contenuto nella conversazione.

È una differenza piccola solo in apparenza. Se un messaggio sparisce dopo un timer fisso, può essere cancellato anche prima che l’altra persona lo legga. Con un sistema basato sulla lettura, invece, WhatsApp può offrire un controllo più preciso, utile per informazioni sensibili, codici, dettagli personali o comunicazioni che non devono restare archiviate.

Privacy più forte, ma non assoluta

Il punto centrale resta la privacy. Una funzione del genere può ridurre la quantità di messaggi conservati nelle chat, ma non elimina ogni rischio. Come sempre, chi riceve un contenuto può leggerlo, copiarlo, fotografarlo o salvarlo in altri modi, quindi i messaggi a scomparsa non vanno confusi con una protezione totale.

Per questo WhatsApp dovrà spiegare bene limiti e funzionamento della novità, soprattutto su iPhone, dove gli utenti sono abituati a controlli chiari su notifiche, privacy e permessi. La trasparenza sarà decisiva: sapere quando un messaggio sparisce, da quale dispositivo e con quali condizioni è importante quanto la funzione stessa.

Al momento non ci sono date ufficiali per il rilascio stabile. La presenza nei test indica però una direzione chiara: WhatsApp continua a lavorare su chat più flessibili, dove l’utente decide non solo cosa inviare, ma anche quanto a lungo quel contenuto deve restare visibile.