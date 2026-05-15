ChatGPT su iPhone ora controlla Codex mentre lavora sul Mac

ChatGPT su iPhone diventa molto più operativo: ora può seguire e controllare Codex mentre lavora su Mac, laptop o ambienti remoti. È una novità che sposta l’app mobile oltre la semplice chat.

OpenAI ha portato Codex dentro l’app ChatGPT per iPhone e Android, trasformando lo smartphone in una sorta di pannello di controllo per i lavori di sviluppo già avviati su un computer o su un ambiente remoto. Il punto non è scrivere codice completo dal telefono, ma restare collegati a task complessi anche quando ci si allontana dalla scrivania.

La funzione permette di vedere lo stato delle attività, controllare le risposte, approvare comandi e intervenire sui passaggi più delicati. Codex può inviare al telefono log del terminale, schermate, risultati dei test e modifiche al codice, mentre file, credenziali e permessi restano sulla macchina dove il lavoro viene eseguito, un dettaglio importante per sicurezza e controllo.

L’iPhone diventa un’estensione del Mac

Per chi lavora su Mac, la novità è interessante perché rende l’iPhone meno passivo. Finora l’app ChatGPT era soprattutto uno spazio per chiedere, scrivere, riassumere o generare contenuti; con Codex diventa anche un modo per seguire un agente AI mentre opera su progetti reali, senza dover restare sempre davanti al computer.

Lo scenario è facile da immaginare: si avvia un’attività su Mac, poi si esce, si controlla l’avanzamento da iPhone e si approva un comando solo quando serve. Non sostituisce l’ambiente di sviluppo tradizionale, ma aggiunge una continuità mobile che si adatta bene a chi lavora tra scrivania, riunioni e spostamenti.

Una funzione utile, ma non per tutti

Codex nell’app ChatGPT resta una novità pensata soprattutto per sviluppatori, team tecnici e utenti che usano già strumenti AI per il codice. Per il pubblico generale non cambia l’esperienza quotidiana di ChatGPT, ma mostra una direzione chiara: l’intelligenza artificiale non risponde soltanto, comincia a lavorare in background e chiede interventi mirati quando necessario.

Dal punto di vista Apple, il passaggio è curioso anche per il momento in cui arriva. Mentre l’integrazione di ChatGPT dentro iOS resta prudente e controllata, OpenAI rende la propria app su iPhone più autonoma e più utile per chi usa un Mac. È una differenza sottile, ma importante: il valore non passa solo da Apple Intelligence, bensì anche dalle app che gli utenti scelgono di installare.

La novità non trasforma l’iPhone in un computer per programmare, e forse è proprio questo il punto. Lo rende un telecomando intelligente per seguire lavori già avviati altrove, un ruolo più realistico e utile per chi vuole controllare Codex senza interrompere del tutto la propria giornata.