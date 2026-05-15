ChatGPT su iPhone ora controlla Codex mentre lavora sul Mac

Raffaele Moauro
Pubblicato il 15 mag 2026
ChatGPT su iPhone ora controlla Codex mentre lavora sul Mac

ChatGPT su iPhone diventa molto più operativo: ora può seguire e controllare Codex mentre lavora su Mac, laptop o ambienti remoti. È una novità che sposta l’app mobile oltre la semplice chat.

OpenAI ha portato Codex dentro l’app ChatGPT per iPhone e Android, trasformando lo smartphone in una sorta di pannello di controllo per i lavori di sviluppo già avviati su un computer o su un ambiente remoto. Il punto non è scrivere codice completo dal telefono, ma restare collegati a task complessi anche quando ci si allontana dalla scrivania.

La funzione permette di vedere lo stato delle attività, controllare le risposte, approvare comandi e intervenire sui passaggi più delicati. Codex può inviare al telefono log del terminale, schermate, risultati dei test e modifiche al codice, mentre file, credenziali e permessi restano sulla macchina dove il lavoro viene eseguito, un dettaglio importante per sicurezza e controllo.

L’iPhone diventa un’estensione del Mac

Per chi lavora su Mac, la novità è interessante perché rende l’iPhone meno passivo. Finora l’app ChatGPT era soprattutto uno spazio per chiedere, scrivere, riassumere o generare contenuti; con Codex diventa anche un modo per seguire un agente AI mentre opera su progetti reali, senza dover restare sempre davanti al computer.

Lo scenario è facile da immaginare: si avvia un’attività su Mac, poi si esce, si controlla l’avanzamento da iPhone e si approva un comando solo quando serve. Non sostituisce l’ambiente di sviluppo tradizionale, ma aggiunge una continuità mobile che si adatta bene a chi lavora tra scrivania, riunioni e spostamenti.

Una funzione utile, ma non per tutti

Codex nell’app ChatGPT resta una novità pensata soprattutto per sviluppatori, team tecnici e utenti che usano già strumenti AI per il codice. Per il pubblico generale non cambia l’esperienza quotidiana di ChatGPT, ma mostra una direzione chiara: l’intelligenza artificiale non risponde soltanto, comincia a lavorare in background e chiede interventi mirati quando necessario.

Dal punto di vista Apple, il passaggio è curioso anche per il momento in cui arriva. Mentre l’integrazione di ChatGPT dentro iOS resta prudente e controllata, OpenAI rende la propria app su iPhone più autonoma e più utile per chi usa un Mac. È una differenza sottile, ma importante: il valore non passa solo da Apple Intelligence, bensì anche dalle app che gli utenti scelgono di installare.

La novità non trasforma l’iPhone in un computer per programmare, e forse è proprio questo il punto. Lo rende un telecomando intelligente per seguire lavori già avviati altrove, un ruolo più realistico e utile per chi vuole controllare Codex senza interrompere del tutto la propria giornata.

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