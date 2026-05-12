WhatsApp Plus arriva anche su iPhone: il dettaglio che molti utenti devono sapere

WhatsApp Plus sta arrivando anche su iPhone con un abbonamento mensile, ma le funzioni principali dell’app restano gratuite per tutti.

La novità riguarda per ora un numero limitato di utenti iOS e non va letta come un passaggio di WhatsApp al pagamento. Plus è un piano opzionale, pensato per chi vuole qualche funzione extra di personalizzazione e una gestione più ampia delle chat. In Europa il prezzo indicato è di 2,49 euro al mese, ma la disponibilità dipende ancora da account e Paese. Chi non vede l’opzione nelle impostazioni di WhatsApp su iPhone non deve fare nulla: il rilascio è graduale.

Il dettaglio più importante è che messaggi, chiamate, videochiamate, stati e funzioni quotidiane non vengono spostati dietro un abbonamento. WhatsApp Plus aggiunge strumenti in più, ma non toglie nulla all’app gratuita. È una precisazione utile, perché quando un servizio così diffuso introduce un piano premium nasce subito il dubbio che alcune funzioni già usate ogni giorno possano diventare a pagamento.

Cosa offre davvero WhatsApp Plus

Il pacchetto punta soprattutto su personalizzazione e comodità. Gli abbonati possono usare sticker premium, suonerie aggiuntive, icone alternative per l’app e temi diversi da quello classico. Sono extra pensati per chi vuole rendere WhatsApp più personale, ma non cambiano il modo in cui si inviano messaggi o si partecipa alle conversazioni. Il valore dipende quindi da quanto una persona usa chat e notifiche nella vita quotidiana.

La funzione più concreta è la possibilità di fissare fino a 20 chat, invece del limite standard di tre. Per chi usa WhatsApp con molti gruppi, contatti di lavoro, chat familiari e conversazioni frequenti, può essere una comodità reale. Plus introduce anche strumenti per gestire meglio liste, temi e suonerie, applicandoli a più conversazioni insieme.

Perché molti possono evitarlo

Per la maggior parte degli utenti, WhatsApp Plus sembra più un extra estetico che una necessità. Sticker animati, icone alternative e suonerie premium possono piacere, ma non migliorano davvero la comunicazione quotidiana. Chi usa l’app per famiglia, amici, scuola o lavoro continuerà a fare le stesse cose anche senza pagare. Al momento il piano non aggiunge funzioni indispensabili per l’uso normale.

La scelta può avere senso per chi vive dentro WhatsApp tutto il giorno e vuole più ordine tra chat personali, gruppi e contatti professionali. Per tutti gli altri, 2,49 euro al mese restano una spesa da valutare con calma. Il punto non è solo il prezzo, ma quanto spesso quei vantaggi extra verranno usati davvero dentro un’app già completa nella versione gratuita.

Per gli utenti iPhone, quindi, la novità va letta senza allarme. WhatsApp resta gratuito nelle sue funzioni principali, mentre Plus si presenta come un pacchetto per chi vuole più controllo sull’aspetto e sull’organizzazione delle conversazioni. Se in futuro arriveranno strumenti più utili, il giudizio potrà cambiare; per ora, l’abbonamento riguarda gli extra e non l’esperienza base dell’app.