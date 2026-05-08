Amazon Photos si rinnova su iPhone: nuova interfaccia e ricerca più intelligente

Chi ha migliaia di foto salvate sullo smartphone lo sa bene: il problema non è conservarle, ma riuscire a ritrovarle senza perdere tempo tra anni di scatti.

Con il nuovo aggiornamento, Amazon Photos cambia approccio su iPhone e prova a trasformarsi in qualcosa di più di un semplice archivio, puntando su un’esperienza più immediata e quotidiana.

L’obiettivo è chiaro: rendere l’app utile non solo quando serve recuperare una foto, ma anche quando si vuole semplicemente rivivere un momento. È un passaggio che riflette un cambiamento più ampio nel modo in cui vengono gestite le immagini personali.

Un’interfaccia che mette al centro i ricordi

La novità più evidente è il nuovo carosello iniziale. Al posto della classica griglia di immagini, l’app mostra una selezione automatica di momenti significativi: viaggi, eventi, giornate particolari. Tutto organizzato senza interventi manuali.

Questo sistema evita di dover cercare una foto specifica ricordando date o cartelle. Le immagini vengono proposte direttamente, con una sequenza fluida che può essere visualizzata a schermo intero. È un modo diverso di usare la galleria, più vicino a un racconto che a un archivio.

“On This Day” diventa più visibile

Una funzione già presente, ma ora più centrale, è On This Day. Amazon ha deciso di spostarla nella barra principale, rendendola più accessibile e quindi più utilizzata. Mostra foto e video scattati nello stesso giorno negli anni passati, creando un collegamento immediato con i ricordi.

È una soluzione semplice, ma efficace. Permette di riscoprire contenuti dimenticati senza doverli cercare attivamente, sfruttando il fattore tempo come elemento organizzativo.

Ricerca più naturale e meno tecnica

Un altro intervento riguarda la ricerca. Il nuovo sistema permette di trovare immagini descrivendo ciò che si ricorda, senza dover usare parole chiave precise o categorie predefinite.

Si può cercare una scena, un luogo o un dettaglio presente nella foto, lasciando all’app il compito di interpretare la richiesta. È un approccio più naturale, che riduce la distanza tra ciò che si ha in mente e ciò che si riesce a trovare.

Backup e spazio restano centrali

Al di là delle novità visive, Amazon mantiene uno dei suoi punti di forza: lo spazio illimitato per le foto per gli utenti Prime, affiancato da 5 GB per i video. Anche chi non è abbonato ha comunque a disposizione uno spazio base per salvare i propri contenuti.

Su iPhone, l’app continua a offrire funzioni come il backup automatico, l’accesso da più dispositivi e la condivisione di album. Elementi che restano fondamentali, soprattutto per chi utilizza il servizio come archivio principale.

Un cambio di direzione più ampio

Il nuovo Amazon Photos non cambia solo l’aspetto, ma il modo in cui viene utilizzato. Da semplice contenitore di immagini diventa uno strumento più attivo, che propone contenuti e facilita l’accesso ai ricordi.

Resta da capire quanto questo approccio verrà adottato nel tempo. Perché avere tutte le foto a portata di mano è utile, ma trasformarle in qualcosa da rivedere ogni giorno richiede un cambio di abitudine. Ed è proprio lì che si gioca il vero successo di questo aggiornamento.