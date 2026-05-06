VPN su iPhone e iPad, quali scegliere nel 2026 tra privacy, streaming e sicurezza

Usare una VPN su iPhone e iPad non è più una scelta riservata a chi viaggia spesso o lavora con dati sensibili, perché oggi la navigazione passa da reti pubbliche, app traccianti e servizi online che raccolgono molte più informazioni di quanto l’utente immagini.

La questione non riguarda solo il classico accesso ai cataloghi esteri di film e serie TV. Una rete privata virtuale serve soprattutto a proteggere il traffico quando ci si collega a un Wi-Fi di hotel, aeroporto, università o bar. Situazioni normalissime, dove però la connessione non sempre offre garanzie reali.

Su iPhone e iPad il tema è ancora più delicato, perché molti utenti Apple tendono a sentirsi già protetti dal sistema operativo. iOS offre buone difese, ma non rende anonima la navigazione e non impedisce da solo a siti, tracker e reti poco sicure di raccogliere informazioni.

Perché una VPN può servire anche su dispositivi Apple

Una VPN crea un tunnel cifrato tra il dispositivo e il server scelto dall’utente. In questo modo l’indirizzo IP reale viene nascosto e il traffico passa attraverso una connessione più protetta. Non significa diventare invisibili in senso assoluto, ma riduce molto l’esposizione durante la navigazione quotidiana.

Il vantaggio più immediato si nota sulle reti pubbliche. Quando si usa un Wi-Fi condiviso, la VPN limita il rischio che qualcuno possa intercettare dati o monitorare le attività. È una protezione utile anche per chi consulta spesso home banking, email di lavoro o account personali fuori casa.

Molti servizi aggiungono poi filtri contro pubblicità, tracker, siti pericolosi e contenuti indesiderati. Su iPhone questo aspetto conta, perché il blocco dei tracciamenti nelle app non sempre è semplice da gestire senza strumenti esterni.

NordVPN, Surfshark e ProtonVPN restano tra le scelte più forti

Tra le soluzioni premium, NordVPN continua a essere una delle più complete. Offre una politica no-log solida, server specializzati, protocolli veloci e funzioni avanzate come il kill switch e la protezione contro siti sospetti. Su iOS manca lo split tunneling, ma resta una delle opzioni più equilibrate tra velocità e privacy.

Surfshark si distingue invece per il numero illimitato di dispositivi collegabili. È una scelta interessante per famiglie o utenti che vogliono proteggere iPhone, iPad, Mac e altri device con un solo abbonamento. Il sistema Bypasser su iOS consente di escludere alcuni siti dalla VPN, una funzione rara nell’ambiente Apple.

ProtonVPN ha un profilo diverso, più orientato alla trasparenza e alla protezione dei dati. La sede in Svizzera, l’app open source e il piano gratuito senza limiti di traffico la rendono una delle alternative più credibili per chi vuole iniziare senza pagare subito.

Le alternative per esigenze specifiche

ExpressVPN resta una scelta forte per chi cerca velocità elevate, soprattutto nello streaming e nei collegamenti internazionali. Il protocollo Lightway è rapido e stabile, anche se alcune funzioni avanzate dipendono dal piano scelto.

CyberGhost punta molto su server ottimizzati per streaming, gaming e download. È una VPN più semplice da usare, adatta a chi vuole scegliere il server in base all’attività, senza configurazioni complicate.

Chi guarda soprattutto alla privacy estrema può considerare Mullvad. Non richiede nemmeno l’email per creare un account e mantiene un modello molto trasparente. Di contro, non è sempre la migliore scelta per sbloccare servizi streaming.

Gratis o a pagamento: dove sta il limite

Le VPN gratuite possono andare bene per un uso leggero, ma bisogna leggere bene le condizioni. ProtonVPN e PrivadoVPN sono tra le soluzioni più sensate, perché offrono piani gratuiti con limiti chiari e una politica privacy credibile.

Il problema nasce con servizi gratuiti poco trasparenti. Una VPN gestisce tutto il traffico dell’utente: se non è chiaro come guadagna, il rischio è che il costo venga pagato in altro modo, magari con dati, tracciamenti o prestazioni molto ridotte.

Come scegliere senza farsi confondere dalle offerte

La migliore VPN per iPhone non è per forza quella con più server o con lo sconto più aggressivo. Conta capire l’uso reale: streaming, viaggi, lavoro, Wi-Fi pubblici, privacy quotidiana o protezione di più dispositivi.

Per molti utenti una soluzione come NordVPN o Surfshark copre quasi tutte le esigenze. Chi vuole più controllo sui dati può guardare a ProtonVPN o Mullvad. Chi cerca velocità e semplicità può trovare in ExpressVPN o CyberGhost un approccio più immediato.

Resta un punto spesso sottovalutato: una VPN non sostituisce il buon senso. Non protegge da password deboli, phishing o account già compromessi. Però, se scelta bene, diventa uno di quegli strumenti silenziosi che lavorano ogni giorno in background, proprio quando l’utente non ci pensa.