Il Risparmio energetico dell’iPhone può restare attivo troppo a lungo: come evitarlo

Il Risparmio energetico dell’iPhone può restare attivo anche quando il telefono è in carica, limitando alcune funzioni fino al ritorno automatico alla modalità normale.

La modalità a basso consumo è utilissima quando la batteria scende e serve arrivare a fine giornata, ma non sempre ha senso lasciarla attiva anche dopo aver collegato l’iPhone al caricatore. Con Risparmio energetico attivo, iOS riduce alcune attività in background, può limitare prestazioni e aggiornamenti, e sui modelli con ProMotion può incidere anche sulla fluidità dello schermo. Il risultato è che l’iPhone può sembrare meno reattivo proprio mentre non avrebbe più bisogno di risparmiare così tanto.

Apple disattiva già questa modalità in automatico quando la batteria torna all’80%, ma chi vuole un comportamento più immediato può usare l’app Comandi Rapidi. L’idea è semplice: creare una automazione personale che spenga il Risparmio energetico appena l’iPhone viene collegato alla corrente. Non è una nuova funzione nascosta, ma un modo intelligente di usare strumenti già presenti in iOS.

Come funziona l’automazione

La procedura passa dall’app Comandi Rapidi. Bisogna aprire la sezione Automazione, creare una nuova automazione personale e scegliere come condizione il collegamento al caricatore. A quel punto si imposta l’azione Imposta Risparmio energetico, selezionando lo stato disattivato quando l’iPhone risulta connesso alla corrente.

Per rendere il tutto davvero automatico, conviene disattivare eventuali richieste di conferma prima dell’esecuzione. Così, ogni volta che l’iPhone viene messo in carica, iOS può spegnere il Low Power Mode senza interventi manuali. È una piccola regolazione, ma può rendere più comodo l’uso quotidiano per chi attiva spesso il risparmio batteria.

Quando ha senso usarla

Questa automazione è utile soprattutto a chi lascia spesso il Risparmio energetico attivo per abitudine. In quei casi, collegare l’iPhone al caricatore dovrebbe riportare subito il telefono a un comportamento normale, con app più libere di aggiornarsi, animazioni più fluide e meno limiti sulle attività in background. Chi usa molto mail, foto, notifiche e sincronizzazione può notare la differenza.

Non è però una soluzione necessaria per tutti. Se si attiva il Risparmio energetico solo in emergenza, si può continuare a gestirlo manualmente senza problemi. L’automazione ha senso per chi vuole un iPhone più pratico: risparmio massimo quando serve, ma prestazioni complete appena il telefono torna sotto carica.

Il vantaggio è che non richiede app esterne né modifiche complesse. Basta usare Comandi Rapidi con attenzione e verificare che l’automazione funzioni come previsto. È uno di quei piccoli accorgimenti che non cambiano l’iPhone, ma lo rendono più coerente con il modo in cui viene usato ogni giorno.