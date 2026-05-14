iPhone, perché col nuovo aggiornamento manca la funzione più importante: cosa si perde sul telefono

L’aggiornamento a iOS 26.5 ha portato numerose novità per gli utenti di iPhone e un importante passo avanti nel mondo della messaggistica con l’introduzione della crittografia end-to-end nella messaggistica RCS.

Nonostante queste innovazioni, alcuni utenti italiani si trovano a dover fare i conti con un’assenza piuttosto significativa. La funzione RCS non è ancora disponibile in Italia, e questo comporta la mancanza di una delle novità più importanti introdotte con iOS 26.5 per gli iPhone italiani. Ma cosa significa questa assenza e perché si perde una funzionalità fondamentale per l’esperienza di messaggistica?

L’RCS (Rich Communication Services) è uno standard di messaggistica che ha l’obiettivo di modernizzare gli SMS, offrendo una serie di funzionalità avanzate simili a quelle di altre app di messaggistica, come WhatsApp o Telegram. Tra queste, la più importante per molti utenti è la crittografia end-to-end, che garantisce che solo il mittente e il destinatario possano leggere i messaggi, proteggendo la privacy delle conversazioni. Con iOS 26.5, Apple ha finalmente introdotto questa funzione anche per le conversazioni RCS, una mossa che sembra segnare un’apertura verso una maggiore compatibilità con gli smartphone Android, storicamente esclusi dalle politiche di Apple.

Perché gli utenti italiani non vedono la nuova funzione RCS

Nonostante l’annuncio della crittografia end-to-end per RCS, gli utenti di iPhone in Italia si trovano davanti a una realtà ben diversa: la funzione RCS non è ancora disponibile nel nostro Paese. Anche se il changelog di iOS 26.5 menziona questa novità, gli utenti italiani non potranno usufruirne, dato che la tecnologia RCS non è supportata da nessun operatore italiano al momento. Sebbene operatori di paesi come Germania, Spagna, Francia e Regno Unito abbiano già integrato il supporto per RCS, in Italia, questa opzione resta indisponibile.

Di conseguenza, gli utenti italiani non troveranno la voce relativa a Messaggi RCS nelle Impostazioni > Messaggi, né potranno vedere l’icona di “Crittografato” con il lucchetto nelle conversazioni RCS, che è presente su dispositivi Apple di altri Paesi. Questo significa che, sebbene la crittografia sia una delle caratteristiche più attese della messaggistica moderna, gli utenti italiani sono ancora esclusi da questa novità fondamentale.

L’assenza del supporto per RCS in Italia non solo frena l’adozione di questa tecnologia, ma limita anche le possibilità di migliorare l’esperienza di messaggistica su iPhone. Per esempio, senza la funzione RCS, le conversazioni tra utenti iPhone e Android non beneficeranno della stessa sicurezza e funzionalità avanzate garantite da iMessage, che non è compatibile con dispositivi Android.

L’assenza di RCS implica che gli utenti italiani non possano approfittare della messaggistica avanzata, come la possibilità di inviare video ad alta risoluzione, chat di gruppo migliorate, e altri strumenti pensati per ottimizzare la comunicazione.

Al momento, Apple non ha fornito una data precisa per il lancio di RCS in Italia, ma si spera che, nei prossimi mesi, gli operatori italiani possano implementare il supporto a questa funzione. Fino ad allora, gli utenti italiani dovranno fare i conti con l’impossibilità di sfruttare pienamente una delle principali innovazioni introdotte con iOS 26.5.