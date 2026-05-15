Lidl pensa alle vacanze: i gadget tech sono in super sconto, con 12 euro ho portato a casa il prodotto del momento

Cinque prodotti tech in promozione dall’11 maggio, tutti orientati ai viaggi e ai weekend lunghi di fine primavera.

Lidl ha strutturato questa tornata di offerte attorno a un’idea precisa: quello che manca quando si è fuori casa. Il risultato è una selezione che va dal tracker Bluetooth a meno di 10 euro fino a un tablet con schermo AMOLED da 12,6 pollici a 259 euro, passando per soluzioni che in apparenza sembrano superate ma che sul mercato resistono benissimo.

Il pezzo più economico e probabilmente più utile è la stazione di ricarica USB Tronic TUCSAC A1, disponibile a 12,99 euro. Cinque porte in totale — tre USB-A e due USB-C — con supporto Power Delivery 3.0 su questi ultimi. La potenza complessiva è di 30,5 watt, distribuita tra tutti i dispositivi collegati contemporaneamente: un dettaglio che cambia le aspettative d’uso, perché con cinque porte attive simultaneamente la velocità di ricarica scende proporzionalmente. A quella cifra, stazioni comparabili di marchi più noti partono da 30-40 euro, spesso con tecnologia GaN e potenze superiori.

Lidl, le offerte tech partono da 12 euro

Il Silvercrest Smart Tag Finder, venduto in confezione da tre pezzi a 9,99 euro solo in negozio, si integra con l’app “Dov’è” di Apple. La portata dichiarata è di circa dieci metri in Bluetooth 5.4, senza Ultra-Wideband: funziona per chiavi e borse, ma non aspettatevi la precisione centimetrica degli AirTag. La batteria CR2032 ha un’autonomia stimata di un anno, senza necessità di ricarica. Un dettaglio non irrilevante: online, lo stesso set costa 12,99 euro — tre euro in più rispetto al prezzo in filiale.

Il prodotto più controintuitivo della selezione è il lettore DVD portatile Silvercrest SPDP 18 A1, venduto a 89,99 euro in un kit con due schermi da 22,7 centimetri ciascuno, progettati per essere fissati ai poggiatesta dell’auto. In un’era di streaming ovunque, un lettore DVD per l’abitacolo sembra anacronistico — eppure la logica è solida: nessuna connessione, nessun consumo di dati, nessuna buffering su autostrade con copertura instabile. L’autonomia a batteria è di 110 minuti, con ricarica completa in tre ore; in alternativa si alimenta via presa accendisigari da 12 volt.

Il tablet Vale V12X LTE a 259 euro — inclusi custodia e stilo attivo — monta un pannello AMOLED 2.5K con risoluzione 2560×1600 su 12,6 pollici, 8 GB di RAM espandibili virtualmente, 128 GB di storage estendibile fino a 1 TB via microSD e connettività LTE integrata. Il sistema operativo è Android 15 con assistente Gemini preinstallato. Per questa combinazione di specifiche, i modelli di marchi affermati si attestano abitualmente tra 350 e 500 euro. Il peso è di 555 grammi, nella fascia alta per un tablet di questa categoria.

Tra le proposte c’è anche una stazione meteorologica wireless Livarno con sensore esterno, a 12,99 euro in negozio. Misura temperatura e umidità interna ed esterna, fornisce una raccomandazione di aerazione articolata su cinque livelli e attiva un allarme in caso di rischio muffa. La portata del sensore radio raggiunge i 100 metri. In versione alternativa online — stesso dispositivo, marchio Miraval — il prezzo sale a 14,99 euro su eBay.

Il lettore DVD ha una leva di ricarica di tre ore a fronte di 110 minuti di riproduzione: il rapporto è quasi 1,6 a 1.