OpenAI e Apple, la partnership su ChatGPT ora rischia di incrinarsi

La collaborazione tra Apple e OpenAI, nata per portare ChatGPT dentro iPhone e Mac, sembra essere entrata in una fase molto più delicata del previsto.

Secondo le ultime ricostruzioni, OpenAI avrebbe incaricato consulenti legali esterni per valutare le proprie opzioni contro Apple, senza arrivare per forza subito a una causa. Tra le ipotesi ci sarebbe anche una contestazione formale per presunta violazione contrattuale, legata al modo in cui ChatGPT è stato inserito dentro l’ecosistema Apple.

Il malumore nascerebbe da un punto preciso: OpenAI si aspettava una presenza più centrale dentro Apple Intelligence, Siri e le funzioni di sistema, mentre l’integrazione attuale appare più limitata. Su iPhone, l’utente deve spesso richiamare esplicitamente ChatGPT e le risposte restano dentro finestre contenute, senza trasformarsi in una vera esperienza profonda e continua.

Perché OpenAI sarebbe insoddisfatta

Quando l’accordo è stato annunciato, la collaborazione sembrava destinata a dare grande visibilità a OpenAI tra gli utenti Apple. Il problema è che questa esposizione non avrebbe prodotto le conversioni sperate verso gli abbonamenti, anche perché molti continuerebbero a preferire l’app ChatGPT autonoma rispetto alle funzioni integrate in iOS e macOS.

Dal punto di vista di Apple, però, la cautela non sorprende. L’azienda ha sempre tenuto un controllo molto stretto sull’esperienza utente, sulla privacy e sul modo in cui i servizi esterni entrano nei suoi sistemi. ChatGPT è presente, ma non sembra avere quella posizione dominante che OpenAI avrebbe immaginato all’inizio della collaborazione.

iOS 27 può cambiare gli equilibri

La tensione arriva mentre Apple starebbe preparando un nuovo sistema di estensioni per Siri, pensato per aprire spazio anche ad altri assistenti AI come Google Gemini e Claude. Se questa direzione verrà confermata, ChatGPT potrebbe non essere più percepito come il partner privilegiato, ma come una delle opzioni disponibili dentro una piattaforma più ampia.

Il rapporto tra le due aziende si è complicato anche fuori dal software. OpenAI sta lavorando a nuovi dispositivi consumer con figure provenienti dal mondo Apple, compreso l’asse nato attorno a Jony Ive. Questo rende la collaborazione più ambigua: partner nell’AI su iPhone, ma potenziale concorrente nel futuro dell’hardware personale.

Per gli utenti Apple, al momento, non cambia nulla nell’uso quotidiano di ChatGPT su iPhone, iPad o Mac. La vicenda però racconta quanto sia difficile portare l’AI generativa dentro un ecosistema chiuso come quello di Apple, dove ogni integrazione deve convivere con controllo, privacy, strategia commerciale e rapporti di forza tra aziende ormai sempre più vicine e sempre più rivali.