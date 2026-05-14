Apple difende Google contro l’Europa: il vero nodo sono gli assistenti AI

Apple e Google si trovano raramente dalla stessa parte, ma la spinta europea sugli assistenti AI sta creando un fronte comune attorno a privacy, sicurezza e controllo degli ecosistemi.

Il caso riguarda Android, ma interessa da vicino anche Cupertino, perché il precedente potrebbe pesare in futuro su iOS e sugli altri sistemi Apple. Al centro della discussione ci sono alcune misure legate al Digital Markets Act, con cui l’Unione Europea vuole limitare il potere delle grandi piattaforme digitali. Nel caso di Google, Bruxelles punta a rendere Android più aperto ai servizi di intelligenza artificiale rivali, permettendo loro di interagire più a fondo con app e funzioni del sistema, ad esempio per inviare email, condividere foto o completare altre azioni per conto dell’utente.

Perché Apple guarda con attenzione al caso Google

La posizione di Apple non va letta come una difesa disinteressata di Google. Cupertino teme soprattutto che regole pensate oggi per Android possano diventare domani un modello applicabile anche a iPhone, iPad e Mac. Se gli assistenti AI di terze parti ottenessero accessi sempre più profondi ai sistemi operativi, il confine tra interoperabilità e controllo dei dati diventerebbe molto più delicato.

Apple sostiene che obbligare una piattaforma ad aprire parti sensibili del sistema possa creare rischi su privacy, sicurezza, prestazioni e integrità del dispositivo. Il problema diventa ancora più complesso con gli agenti AI, perché non si limitano a mostrare informazioni: possono interpretare richieste, muoversi tra app e avviare azioni concrete, rendendo più difficile prevedere ogni possibile comportamento indesiderato.

Il nodo non è solo la concorrenza

Per Bruxelles, invece, il tema è evitare che Gemini, su Android, abbia un vantaggio strutturale rispetto agli assistenti concorrenti. Se un sistema operativo favorisce il proprio servizio AI e limita gli altri, il rischio è che la nuova fase dell’intelligenza artificiale ripeta gli stessi squilibri già visti con browser, app store e servizi preinstallati. Da qui la pressione per garantire più accesso e maggiore concorrenza.

Il punto più delicato è trovare un equilibrio credibile. Un Android più aperto agli assistenti rivali potrebbe dare più scelta agli utenti, ma un accesso troppo profondo potrebbe aumentare i rischi quando un’AI gestisce email, foto, acquisti o dati personali. È proprio questa zona grigia che Apple usa per rafforzare la sua linea storica: meno aperture, più controllo diretto sull’esperienza.

La vicenda mostra quanto la prossima battaglia tra Europa e Big Tech non riguarderà soltanto gli app store o i motori di ricerca. Il terreno più sensibile sarà quello degli assistenti AI integrati nei sistemi operativi, perché lì si deciderà chi potrà davvero agire dentro i dispositivi. E per Apple, anche quando il caso parte da Android, il messaggio è chiarissimo: aprire troppo potrebbe cambiare il modo stesso in cui funziona un ecosistema.