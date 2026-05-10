Apple e Intel tornano vicine: perché questo accordo sui chip può pesare molto

Apple e Intel potrebbero tornare a collaborare sui chip, ma questa volta il rapporto sarebbe molto diverso rispetto all’epoca dei Mac con processori Intel.

Secondo le indiscrezioni, le due aziende avrebbero raggiunto un accordo preliminare che permetterebbe a Intel di produrre alcuni chip destinati ai dispositivi Apple. Non si tratterebbe quindi di un ritorno ai vecchi processori Intel nei Mac, abbandonati da Apple con il passaggio ad Apple Silicon, ma di un’intesa legata alla produzione di componenti progettati da Cupertino.

Il dettaglio non è secondario. Oggi Apple disegna internamente i chip più importanti per iPhone, iPad e Mac, ma si affida soprattutto a TSMC per la produzione. Questa scelta ha permesso all’azienda di costruire un vantaggio tecnico molto forte, ma ha anche concentrato una parte enorme della catena produttiva su un singolo partner e su un’area geografica delicata.

Perché Apple guarda di nuovo a Intel

Il possibile accordo arriva in un momento in cui la produzione di semiconduttori è diventata una questione industriale e geopolitica. La domanda legata all’AI ha aumentato la pressione sugli impianti più avanzati, mentre Stati Uniti ed Europa cercano di riportare una parte della produzione tecnologica più vicino ai propri mercati. Per Apple, avere più fornitori significa ridurre il rischio di dipendere troppo da una sola filiera produttiva.

Intel, dal canto suo, ha bisogno di clienti di peso per rilanciare la propria attività foundry, cioè la produzione di chip per aziende esterne. Avere Apple tra i partner sarebbe un segnale molto forte per il mercato, anche se non è ancora chiaro quali componenti verrebbero affidati a Intel. I chip più avanzati e strategici potrebbero restare a TSMC, almeno nel breve periodo, mentre Intel potrebbe occuparsi di componenti meno estremi o di volumi selezionati.

Non è un ritorno al passato

Il nome Intel, accostato ad Apple, richiama subito i Mac precedenti ad Apple Silicon. Ma questa volta lo scenario sarebbe diverso. Apple non starebbe tornando a comprare processori progettati da Intel: continuerebbe a progettare i propri chip, scegliendo eventualmente Intel come partner di produzione. È una distinzione importante, perché il controllo dell’architettura resterebbe nelle mani di Cupertino.

Per gli utenti, gli effetti non sarebbero immediatamente visibili. Nessuno dovrebbe aspettarsi un Mac “Intel” nel senso tradizionale del termine. L’impatto possibile riguarda piuttosto disponibilità dei prodotti, stabilità della filiera, capacità di rispondere alla domanda e, nel lungo periodo, margini di manovra su prezzi e tempi di lancio. In un ecosistema come quello Apple, anche ciò che accade dietro le quinte può incidere sull’esperienza finale.

Il peso della produzione americana

La spinta degli Stati Uniti per rafforzare la produzione interna di chip fa da sfondo alla trattativa. Intel è al centro di una fase di rilancio sostenuta anche dal governo americano, mentre Apple ha già mostrato interesse a rendere più robusta e diversificata la propria catena di fornitura. Per Cupertino, collaborare con Intel potrebbe avere anche un valore strategico, oltre che industriale.

Resta però necessaria cautela. Le aziende non hanno confermato pubblicamente i dettagli e non sono noti prodotti, tempi o volumi. Se l’intesa diventerà operativa, potrebbe segnare un passaggio importante nella nuova fase dei chip Apple: non un ritorno al passato, ma un modo per costruire un futuro meno dipendente da una sola fabbrica, in un mercato dove la capacità produttiva vale ormai quasi quanto il design del chip.