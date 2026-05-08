Stop chiamate moleste dal 19 giugno 2026: nuova legge contro il telemarketing aggressivo

Chiunque abbia un telefono lo sa: le chiamate commerciali arrivano spesso nei momenti meno opportuni, con offerte che non sono mai state richieste e numeri che cambiano continuamente.

Dal 19 giugno 2026, però, qualcosa cambia davvero per il settore più invadente di tutti, quello dei contratti luce e gas, dove scatterà un divieto preciso che punta a ridurre in modo concreto questo fenomeno. Non si tratta di una raccomandazione o di un semplice invito alla correttezza. La nuova norma introduce un limite chiaro: senza un consenso esplicito, nessun operatore potrà più contattare gli utenti per proporre offerte energetiche.

Stop alle telefonate a freddo

Il cambiamento riguarda il cuore del problema. Fino a oggi, molte aziende potevano contattare potenziali clienti utilizzando liste di numeri raccolte in modi spesso poco trasparenti. Con la nuova regola, le chiamate a freddo non saranno più consentite.

Per proporre un contratto, sarà necessario dimostrare di aver ottenuto un’autorizzazione chiara e verificabile. Senza questo passaggio, qualsiasi contatto telefonico o via messaggio sarà considerato una violazione.

Cosa cambia per chi riceve le chiamate

Per gli utenti, il primo effetto sarà una riduzione delle telefonate indesiderate, almeno nel settore energia. Non sarà più necessario difendersi ogni volta da offerte insistenti o tentativi di attivazione poco chiari.

Questo non significa che tutte le comunicazioni commerciali spariranno, ma che dovranno partire da una scelta consapevole dell’utente. In pratica, si passa da un sistema basato sull’iniziativa delle aziende a uno basato sul consenso delle persone.

Controlli e sanzioni: il punto decisivo

La vera differenza rispetto al passato sta nelle sanzioni. Chi non rispetterà il divieto rischia conseguenze concrete, e non solo richiami formali. È un elemento che potrebbe rendere la norma più efficace rispetto agli strumenti già esistenti.

Il Registro delle Opposizioni, ad esempio, resta utile ma non sempre sufficiente a bloccare tutte le chiamate. Questa nuova misura interviene prima, impedendo direttamente il contatto senza autorizzazione.

Un impatto anche sulle aziende

Le società del settore energetico dovranno rivedere il modo in cui acquisiscono nuovi clienti, il modello basato sul contatto diretto e insistente lascia spazio a strategie diverse, più orientate al consenso e alla trasparenza.

Questo potrebbe portare a una selezione più attenta dei contatti e a una comunicazione meno aggressiva, non è solo una questione normativa, ma un cambiamento nel rapporto tra aziende e consumatori.

Una fase nuova, ma tutta da verificare

Il divieto segna un passaggio importante, ma molto dipenderà da come verrà applicato. I controlli e la capacità di far rispettare le regole saranno determinanti per capire se le chiamate moleste diminuiranno davvero.

Per chi riceve ogni giorno offerte non richieste, la sensazione è quella di un possibile cambiamento concreto, ma come spesso accade, sarà l’esperienza quotidiana a dire se questa volta il telefono smetterà davvero di squillare senza motivo.