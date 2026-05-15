Spotify adotta una tecnologia Apple: cosa cambia per i video podcast

Spotify si prepara a usare una tecnologia sviluppata da Apple per i video podcast, un passaggio che dice molto su come sta cambiando la distribuzione dei contenuti audio e video.

La novità riguarda Spotify for Creators e Megaphone, le piattaforme legate al mondo podcast di Spotify, che adotteranno HTTP Live Streaming, meglio conosciuto come HLS. È un protocollo creato da Apple anni fa per rendere più efficiente la distribuzione dei video, soprattutto su dispositivi come iPhone, iPad e Apple TV.

Il punto interessante è che questa scelta non riguarda solo Spotify. Con il supporto a HLS, i video podcast pubblicati attraverso le piattaforme del gruppo potranno essere distribuiti più facilmente anche su Apple Podcasts, senza costringere i creator a gestire flussi separati o soluzioni tecniche troppo diverse tra una piattaforma e l’altra.

Perché Apple entra anche nei podcast di Spotify

Apple aveva già annunciato il supporto ai video podcast in formato HLS dentro Apple Podcasts, collegandolo alle novità introdotte con iOS 26.4. L’arrivo di Spotify su questa stessa tecnologia rende il quadro più interessante: due ecosistemi concorrenti, almeno su questo fronte, finiscono per convergere su uno standard comune.

Per gli utenti il vantaggio può essere molto concreto. I contenuti distribuiti tramite HLS possono gestire meglio il passaggio tra video e solo audio, supportare il download offline e adattarsi in modo più fluido alla connessione disponibile. Per chi ascolta un podcast in mobilità, magari passando da Wi-Fi a rete cellulare, sono dettagli che possono fare la differenza.

Una mossa utile anche ai creator

Per i creator, la compatibilità con HLS può semplificare la pubblicazione dei video podcast su più piattaforme. Non significa che Spotify e Apple diventino improvvisamente alleati, ma indica che il mercato sta cercando una base tecnica più comune, capace di ridurre attriti nella distribuzione e nella monetizzazione dei contenuti.

C’è anche un tema più delicato. HLS nasce in casa Apple e non ha la stessa natura aperta dell’RSS, che per anni ha rappresentato il cuore del podcasting. Se da un lato uno standard usato da più grandi piattaforme può rendere l’esperienza più ordinata, dall’altro aumenta il peso delle aziende che controllano le tecnologie di distribuzione.

La scelta di Spotify mostra quindi una cosa semplice: nei video podcast, Apple non sta solo aggiornando la propria app, ma sta contribuendo a definire l’infrastruttura su cui potrebbero muoversi molti contenuti nei prossimi anni. Per chi usa Apple Podcasts, la conseguenza più visibile potrebbe essere una maggiore disponibilità di video podcast nati anche fuori dall’ecosistema Apple.