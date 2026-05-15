Amazon, la funzione NOW consegna i pacchi entro 30 minuti dall’ordine: il costo e le info del nuovo servizio

Amazon Now ha finalmente superato la fase di test portando con sé la promessa di consegnare i pacchi in appena 30 minuti. Il servizio è destinato a rivoluzionare ulteriormente il modo in cui acquistiamo online.

Adesso Amazon Now è attivo in città come Atlanta, Denver, Minneapolis, Orlando, Houston, Dallas, Phoenix e Oklahoma City. In queste aree, i clienti Prime possono approfittare di una vasta selezione di articoli, tra cui prodotti alimentari, formaggi freschi, detersivi per la casa, surgelati e persino medicinali da banco. Grazie ai centri di distribuzione locali, che permettono di avvicinare i prodotti al domicilio del cliente, la promessa di una consegna ultraveloce diventa realtà.

Una volta effettuato l’ordine, il sistema Amazon Now si attiva immediatamente per raccogliere e spedire il pacco, con tempi che arrivano a non più di mezz’ora dalla conferma dell’acquisto. Questo servizio, disponibile 24 ore su 24 nelle aree coinvolte, offre una nuova opzione per chi ha necessità di ricevere prodotti in tempi brevissimi.

Costi e modalità di accesso al servizio

Per quanto riguarda i costi, il servizio è dedicato agli abbonati ad Amazon Prime, che dovranno pagare 3,99 dollari per usufruirne. Chi non è iscritto al servizio Prime, invece, dovrà sostenere un costo di 13,99 dollari per singola consegna. Un ulteriore sovrapprezzo di 1,99 dollari si applica a tutti gli ordini inferiori ai 15 dollari. Nonostante i costi più alti per chi non è abbonato, il servizio rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera acquistare articoli in modo rapido e senza stress.

Mentre Amazon Now si espande negli Stati Uniti, anche in Italia si stanno vedendo progressi nella velocizzazione delle consegne. Negli ultimi anni, Amazon ha lanciato il servizio di consegne in giornata nelle città italiane di Milano, Roma, Torino e Firenze, riservato agli iscritti ad Amazon Prime e ad alcuni prodotti selezionati.

In parallelo, Amazon ha sviluppato Amazon Fresh, che consente la consegna di prodotti freschi in poche ore in 15 province italiane. Recentemente, una partnership con Gros ha consentito l’avvio di un nuovo servizio nella capitale, con la possibilità di ricevere una selezione di generi alimentari freschi a domicilio sette giorni su sette, in una finestra di consegna che va dalle 2 alle 4 ore.

Un futuro promettente per il commercio rapido

Amazon Now non è solo una soluzione di convenienza, ma anche un passo verso un futuro di commercio sempre più rapido e senza interruzioni. Le città americane coperte dalla funzione stanno già assistendo a un incremento significativo nelle vendite e nelle richieste di acquisti veloci, ma l’espansione del servizio potrebbe ben presto coinvolgere altre aree. In Italia, con l’aumento delle partnership e dei servizi di consegna, Amazon sta dimostrando di voler accelerare il processo di evoluzione del commercio elettronico, mirando a soddisfare la crescente domanda di consegne più veloci.